    Friedrich Vorwerk erhöht erneut Jahresziele - Umsatz- und Gewinnsprung

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatzprognose 2025 auf 650-680 Mio. Euro angehoben.
    • Erlöse im Q3 um 39% auf 202 Mio. Euro gestiegen.
    • Ebitda-Marge 2023 nun 20-22%, vorher 17,5-18,5%.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    TOSTEDT (dpa-AFX) - Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen Friedrich Vorwerk hat nach kräftigen Zuwächsen im dritten Quartal die Ziele für das Gesamtjahr erneut angehoben. Für 2025 werde nun ein Umsatz von 650 bis 680 Millionen Euro angepeilt, teilte das SDax -Unternehmen am Dienstag überraschend in Tostedt mit. Zuletzt hatte Friedrich Vorwerk Erlöse von 610 bis 650 Millionen Euro im Visier. Analysten kalkulieren mit dem unteren Ende der neuen Umsatzprognose.

    In den drei Monaten bis Ende September kletterten die Erlöse im Jahresvergleich um 39 Prozent auf 202 Millionen Euro. Nach neun Monaten summierte sich der Umsatz der Beteiligung von MBB auf 505 Millionen Euro. Die Aktien legten vorbörslich kräftig zu. Allein 2025 haben die Papiere bereits mehr als 200 Prozent an Wert gewonnen.

    Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hat sich im dritten Quartal mit 51,3 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Die entsprechende Marge verbesserte sich um acht Prozentpunkte auf 25,4 Prozent. Im Gesamtjahr peilt das Unternehmen nun eine Ebitda-Marge von 20,0 bis 22,0 Prozent an - nach zuvor erwarteten 17,5 bis 18,5 Prozent. Die neue Prognose übertrifft die Erwartungen der Analysten./mne/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

    Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 17.076 auf Ariva Indikation (21. Oktober 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um +0,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 1,86 Mrd..

    Friedrich Vorwerk Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,00EUR. Von den letzten 4 Analysten der Friedrich Vorwerk Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -35,41 %/+7,64 % bedeutet.




    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
