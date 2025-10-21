Aussichtsreicher Polymetall- Explorer auf dem Sprung zum Entwickler

Der kanadische Silber-, Kupfer- und Manganexplorer Aftermath Silver steht an einem Wendepunkt: Das Unternehmen entwickelt in Südamerika drei aussichtsreiche Projekte und könnte schon bald den Sprung zum Entwickler vollziehen.

Aftermath Silver Ltd. (TSXV: AAG, ISIN: CA00831V2057, WKN: A2DMFN) zählt zu den interessantesten Silberexplorern in Südamerika. Das in Vancouver, Kanada ansässige Unternehmen konzentriert sich auf drei Liegenschaften – Berenguela (Option auf 100 % Eigentum) in Peru sowie Challacollo und Cachinal (jeweils 100 %) in Chile – und verfolgt das Ziel, ein diversifiziertes Portfolio mit mittelfristigem Produktionspotenzial und hoher Hebelwirkung auf den Silberpreis aufzubauen.

Im Mittelpunkt steht die Lagerstätte Berenguela im Süden Perus, ein fortgeschrittenes Silber-, Kupfer- und Manganvorkommen. Ergänzend arbeitet Aftermath Silver in Chile an den Projekten Challacollo und Cachinal, die als zweite Entwicklungsstufe und Explorationspipeline fungieren. Diese Kombination sorgt für geologische wie geopolitische Risikostreuung und gibt dem Unternehmen Planungsflexibilität.

Peru: Polymetall-Lagerstätte mit Zukunftspotenzial

Das Berenguela-Projekt liegt in der Region Puno, rund sechs Kilometer südwestlich von Juliaca. Die polymetallische Lagerstätte beherbergt Silber, Kupfer und Mangan in oberflächennahen, teils oxidischen Mineralisierungen – ein entscheidender Vorteil für eine künftige kosteneffiziente Tagebauentwicklung.

Die Infrastruktur ist hervorragend: Eine asphaltierte Straße führt direkt durch das Konzessionsgebiet, Strom- und Wasserversorgung sind im Umfeld vorhanden, und die nächste Bahnlinie verläuft nur wenige Kilometer entfernt.

Aftermath Silver hat in den vergangenen Jahren ein intensives Bohrprogramm durchgeführt und die Ressourcengrundlage deutlich erweitert. Die 2023 aktualisierte Ressourcenschätzung unterstreicht das Potenzial von Berenguela:

In der Kategorie Measured & Indicated umfasst die Lagerstätte 40,18 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 78 g/t Silber, 6,10 % Mangan, 0,67 % Kupfer und 0,34 % Zink, was 101,2 Millionen Unzen Silber, 2,45 Millionen Tonnen Mangan, 589 Millionen Pfund Kupfer und 299 Millionen Pfund Zink entspricht.

Zusätzlich wurden 22,29 Millionen Tonnen in der Inferred-Kategorie abgegrenzt (54 g/t Ag, 3,57 % Mn, 0,42 % Cu, 0,25 % Zn). Gemessen am ausgewiesenen Ressourcenbestand zählt Berenguela damit zu den größeren noch unentwickelten polymetallischen Lagerstätten Südamerikas und hebt sich durch seinen hohen Mangananteil deutlich von vergleichbaren Silbervorkommen ab.