Google Cloud setzt auf Nvidia Blackwell für maximale KI-Performance

Die G4-Plattform kombiniert die neue Nvidia-Blackwell-GPU-Generation mit den EPYC-Turin-Prozessoren von AMD . Laut Google bietet diese Architektur eine deutliche Leistungssteigerung für Anwendungen in Bereichen wie Fertigung, Robotik, Automobilindustrie und Logistik, wo KI zunehmend in operative Prozesse integriert wird.

Google Cloud hat am Montag den Start seiner neuen G4-VM-Serie bekannt gegeben. Die virtuellen Maschinen basieren auf Nvidias RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPUs und richten sich an Unternehmen, die anspruchsvolle KI-, Visualisierungs- und Simulationsprozesse in der Cloud betreiben wollen.

Bis zu neunfacher Leistungssprung bei KI-Workloads

Nach Angaben von Google Cloud erreichen die neuen G4-Instanzen bis zu neunmal höheren Durchsatz als die bisherigen G2-Modelle. Das ermögliche eine neue Dimension an Rechenleistung für multimodale KI-Systeme, Text-zu-Bild-Modelle, fotorealistische Designs und Robotik-Simulationen.

In einem Unternehmensblog erklärte Google, die G4-VMs seien darauf ausgelegt, generative KI-Modelle deutlich schneller zu verarbeiten – sowohl beim Training und Fine-Tuning als auch bei der Inference großer Sprachmodelle (LLMs). Für viele Unternehmen könne das bedeuten, dass Entwicklungszeiten spürbar verkürzt und KI-Produkte schneller marktreif werden.

Omniverse und Isaac Sim jetzt direkt in der Cloud

Parallel zur G4-Einführung sind nun auch Nvidias Omniverse und Isaac Sim im Google Cloud Marketplace verfügbar. Beide Plattformen gelten als zentrale Werkzeuge für industrielle Simulationen und KI-gesteuerte Prozessoptimierung.

Mit diesen Tools lassen sich beispielsweise digitale Zwillinge von Produktionsanlagen erstellen oder Robotersysteme virtuell trainieren, bevor sie in der realen Welt eingesetzt werden. Nvidia betonte, dass solche Anwendungen insbesondere in der Fertigung und Automobilbranche enormes Potenzial hätten, um Effizienz und Sicherheit zu steigern.

Nvidia stärkt End-to-End-Plattform für KI

Nvidia hob hervor, dass die Erweiterung ein weiterer Baustein einer kompletten KI-Infrastruktur auf Basis der Blackwell-Architektur sei. Diese reiche von massivem KI-Training mit den Nvidia GB200 NVL72- und HGX B200-Systemen bis hin zu Inference und Visual Computing mit der RTX PRO 6000 Blackwell auf Google Clouds G4-Instanzen.

Damit festigen Nvidia und Google ihre strategische Partnerschaft im Markt für industrielle und generative KI-Anwendungen, der laut Analysten in den kommenden Jahren zu den am schnellsten wachsenden Cloud-Segmenten zählen dürfte.

Die Alphabet-Aktie notierte zuletzt bei 256,55 US-Dollar – ein Plus von 1,28 Prozent. Die Nvidia-Aktie gab hingegen leicht nach und lag bei 182,64 US-Dollar, einem Minus von 0,3 Prozent.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



