JPMorgan senkt Goldman Sachs auf 'Neutral'; neues Ziel 750 Dollar

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Goldman Sachs Group Aktie

Die Goldman Sachs Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 650,2 auf Tradegate (21. Oktober 2025, 07:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Goldman Sachs Group Aktie um -4,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,93 %.

Die Marktkapitalisierung von Goldman Sachs Group bezifferte sich zuletzt auf 196,47 Mrd..

Goldman Sachs Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 13,333. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0300 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 668,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 98,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 843,00USD was eine Bandbreite von -84,89 %/+29,97 % bedeutet.