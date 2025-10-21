    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGoldman Sachs Group AktievorwärtsNachrichten zu Goldman Sachs Group

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan senkt Goldman Sachs auf 'Neutral'; neues Ziel 750 Dollar

    • JPMorgan hebt Kursziel für Goldman Sachs auf 750 USD.
    • Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft.
    • Bevorzugt europäische Banken, Barclays an erster Stelle.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien von Goldman Sachs von 625 auf 750 US-Dollar angehoben, die Papiere aber von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Kian Abouhossein untermauerte in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse seine Präferenz für europäische Investmentbanken. Seine Nummer Eins ist Barclays, gefolgt von der Deutschen Bank. Bei Goldman Sachs hob Abouhossein zwar seine Schätzungen an, hält die Aktien inzwischen allerdings für fair bewertet./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 23:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 00:15 / BST

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Goldman Sachs Group Aktie

    Die Goldman Sachs Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 650,2 auf Tradegate (21. Oktober 2025, 07:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Goldman Sachs Group Aktie um -4,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von Goldman Sachs Group bezifferte sich zuletzt auf 196,47 Mrd..

    Goldman Sachs Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 13,333. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0300 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 668,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 98,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 843,00USD was eine Bandbreite von -84,89 %/+29,97 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 750 US-Dollar

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

