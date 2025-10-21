    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSecunet Security Networks AktievorwärtsNachrichten zu Secunet Security Networks

    ANALYSE-FLASH

    Berenberg startet Secunet mit 'Buy' - Ziel 233 Euro

    • Berenberg bewertet Secunet mit "Buy" bei 233 Euro.
    • Secunet profitiert von Digitalisierung und Verteidigung.
    • Zweistelliges Wachstum wird für Secunet erwartet.
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von Secunet beim Kursziel von 233 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Spezialist für Cybersecurity sei außerordentlich gut aufgestellt, um von zwei strukturellen Trends zu profitieren: der Digitalisierung der öffentlichen Hand und wachsenden Verteidigungsausgaben, schrieb Andreas Wolf in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Er sieht zweistellige Wachstumsaussichten bei Secunet./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 16:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Secunet Security Networks

    +4,62 %
    +0,92 %
    -3,25 %
    -8,86 %
    +103,31 %
    -6,70 %
    -32,28 %
    +932,65 %
    +853,27 %
    ISIN:DE0007276503WKN:727650

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Secunet Security Networks Aktie

    Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,82 % und einem Kurs von 200,5 auf Tradegate (21. Oktober 2025, 08:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Secunet Security Networks Aktie um +0,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von Secunet Security Networks bezifferte sich zuletzt auf 1,33 Mrd..

    Secunet Security Networks zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2400 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 217,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 188,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 233,00EUR was eine Bandbreite von -7,84 %/+14,22 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 233 Euro

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
