MBB SE: EBITDA um 80 % gestiegen, Prognose auf 1,1-1,2 Mrd. € erhöht!
MBB SE beeindruckt mit einem EBITDA-Plus von 80 % im dritten Quartal 2025 und hebt die Umsatzprognose auf bis zu 1,2 Mrd. € an.
Foto: Superingo - stock.adobe.com
- MBB SE steigert EBITDA im dritten Quartal 2025 um 80 % auf 67,4 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.
- Der Umsatz im dritten Quartal 2025 beträgt 316,8 Mio. €, was einem Anstieg von 6,5 % entspricht.
- Die bereinigte EBITDA-Marge erhöht sich signifikant um 8,7 Prozentpunkte auf voraussichtlich 21,2 %.
- Im Zeitraum der ersten neun Monate 2025 wächst das bereinigte EBITDA um 54 % auf 143,7 Mio. €.
- MBB SE erhöht die Umsatzprognose für 2025 auf 1,1 bis 1,2 Mrd. € und die EBITDA-Marge auf 15 bis 17 %.
- Die Nettoliquidität der Gruppe beträgt zum Ende des dritten Quartals 526,9 Mio. €, davon 317,6 Mio. € auf die Holding MBB SE.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei MBB ist am 13.11.2025.
Der Kurs von MBB lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 178,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,86 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.086,71PKT (-0,18 %).
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
