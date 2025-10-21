ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für Gerresheimer auf 34,10 Euro - 'Buy'
- Jefferies senkt Kursziel für Gerresheimer auf 34,10 Euro.
- Einstufung bleibt trotz Senkung auf "Buy" bestehen.
- Fokus liegt auf mittelfristigen Aussichten des Unternehmens.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Gerresheimer von 66,80 auf 34,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest passte seine Schätzungen am Montag an die jüngst gesenkten Jahresziele des Herstellers von Spezialverpackungen an. Beim Kursziel nimmt er nun einen 30-prozentigen Abschlag auf den inneren Wert vor. Alle Augen seien aber auf die mittelfristigen Aussichten gerichtet./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 11:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 27,44 auf Tradegate (21. Oktober 2025, 08:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -4,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -38,20 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 949,85 Mio..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,50Euro. Von den letzten 6 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 46,00Euro was eine Bandbreite von +5,53 %/+67,39 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 34,10 Euro
