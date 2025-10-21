Beyond Meat wird zum neuen GameStop! Stimmen aus dem Reddit- und wO-Forum

Der Kurssprung am Montag war das Ergebnis eines typischen Shortsqueez . Nach Daten von Bloomberg sind derzeit rund 10,5 Prozent der frei handelbaren Beyond-Meat-Aktien leerverkauft – rund 39,6 Millionen Stück. Mit einer "Days-to-Cover"-Ratio von 4,4 Tagen würde das Schließen dieser Short-Positionen erheblichen Kaufdruck erzeugen und den Kurs weiter in die Höhe treiben.

Im Subreddit r/smallstreetbets überschlagen sich derweil die Kommentare. User paytoplay69 schreibt: "Ich glaube, $BYND wird zu einer symbolischen Bewegung. Das ist nicht nur ein Short Squeeze – das ist ein Prinzip. Man kann uns nicht kaufen, nicht zensieren, nicht unterdrücken." Andere feiern das Pathos, manche spotten: "Du drückst nur einen Knopf in einer App, das ist nicht der Fall der Berliner Mauer, du Esel."

Zwischen Ironie, Euphorie und purem Zynismus herrscht der typische Reddit-Ton. Einer der meistgelikten Beiträge stammt von foldyaup: "Mein Vater wird mich zurücknehmen. Meine Freundin hört auf, fremdzugehen. Ich werde befördert. DoorDash wird mir mein Eis zurückerstatten. Auf nach Valhalla!"

Auch im Forum von wallstreetONLINE brodelt die Gerüchteküche. Der Nutzer fohlenpelzig eröffnete den Handelstag mit den Worten "McDonald's, ich liebe es!" und mutmaßte: "Sollten die Robin Hoods wirklich dahinterstecken und die Shortquote immer noch hoch sein, kann das schnell zu einer 2 vor dem Komma führen."

Andere bleiben skeptisch: Brachina warnt: "Solange es ein Gerücht ist, wovon niemand etwas weiß ... ist es nichts wert!" Telltomtrader fachte das Feuer weiter an: "Wenn dieses Gerücht, McDonalds übernimmt BYND, stimmt, wäre das ein Hammer!"

Die Stimmung schwankt zwischen Euphorie und Vorsicht. OTC-Zocker erinnert daran: "Das 52-Wochen-Tief war bei 0,50 USD. Da sind wir heute schon über 100 % gestiegen." Andere, wie aufschwungost, rechnen mit weiteren Kapitalmaßnahmen: "Die nächste Aktienzusammenlegung im Verhältnis 20:1 ist jetzt nur noch eine Formalität."

Fazit: Die Community pendelt zwischen FOMO, Gerüchten und Shortdaten – zwischen Moonshot-Hoffnung und Mahnruf. Das ist Treibstoff für wilde Kurskapriolen in beide Richtungen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



