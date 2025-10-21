Euro sinkt zum US-Dollar etwas weiter

Hallo,





für nächsten Montag habe ich nach meiner Chartanalyse folgende Scalpermarken zur Auswahl:





Relativ unwahrscheinlich:

1,1832-35

1,1799-80





Jetzt die wahrscheinlicheren Werte:

1,1767-68

1,1758-61

1,1749

1,1740

1,1722-25

1,1715

1,1711-12

1,1706-08

1,1700

1,1684

1,1678

1,1664-66 auch unwahrscheinlich





Wie man sehen kann sind diese Marken teilweise sehr nah zusammen, das ist nicht so schön für einen Scalper, jedoch ist das oftmals der Normalfall.

Viel besser wäre es auch, wenn diese Marken zueinander wesentlich größer wären.





Der Ansatz ist eigentlich antizyklisch, jedoch kann man diesen natürlich auch bei einem Retest, Kiss an Death entsprechend anwenden.





Der SL ist immer bei 3-5 Pips, ab oberhalb oder unterhalb dieser Marken.





So kann man auch eine Verlustserie von so einigen Fehlinvestitionen relativ gut verkraften.





Wichtig ist für mich auch immer, wo der Markt startet und wo wir morgens beim Handelsbeginn montags stehen!





Oftmals halten diese Marken mindestens einem Anlauf stand und man kann mit minimalem Gewinn raus gehen.





Ich erwarte das Tageshoch bzw. Tagestief innerhalb dieser Werte.





Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man nicht im Niemandsland eine Position eingeht, ist mir schon oft passiert.









Grundsätzlich wichtig: Wenn wichtige Zahlen veröffentlicht werden, so sollte man vor diesen aus dem Markt gehen.





Schauen wir was der Montag bringt!





Viel Erfolg.





T-K-D







