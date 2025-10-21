    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMBB AktievorwärtsNachrichten zu MBB

    AKTIEN IM FOKUS

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Friedrich Vorwerk und MBB gefragt - Ausblicke angehoben

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurs von Friedrich Vorwerk steigt um 8 Prozent.
    • Umsatzprognose auf 650-680 Millionen Euro angehoben.
    • Ebitda-Marge steigt auf 20-22 Prozent, positive Reaktion.
    AKTIEN IM FOKUS - Friedrich Vorwerk und MBB gefragt - Ausblicke angehoben
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine erneute Anhebung der Jahresziele durch Friedrich Vorwerk ist am Dienstag bei Anlegern gut angekommen. Auf der Handelsplattform Tradegate stieg der Kurs des Ausrüsters für Energieinfrastruktur um knapp 8 Prozent auf 91,10 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Montag. Damit rückt das Rekordhoch vom 9. Oktober bei 95,40 Euro wieder nahe. Allein in diesem Jahr haben die Papiere - per Montagsschluss - bereits um rund 214 Prozent zugelegt.

    Friedrich Vorwerk erhöhte die Prognose für den Umsatz in diesem Jahr auf 650 bis 680 Millionen Euro. Die Konsensschätzung liegt aktuell bei 652 Millionen Euro, also am unteren Rand des neuen Zielkorridors. Auch die Vorgabe für die operative Profitabilität (Ebitda-Marge) erhöhte das Unternehmen, und zwar von 17,5 bis 18,5 Prozent auf nunmehr 20 bis 22 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Friedrich Vorwerk Group SE!
    Short
    97,51€
    Basispreis
    0,68
    Ask
    × 6,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    70,67€
    Basispreis
    2,15
    Ask
    × 6,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Papiere des Großaktionärs MBB stiegen derweil um 6,7 Prozent auf knapp 180 Euro. Sie handelten damit ebenfalls nur knapp unter der jüngst erreichten Höchstmarke von 186 Euro. Die Beteiligungsgruppe hält gut die Hälfte des Aktienkapitals von Friedrich Vorwerk und schraubte am Dienstagmorgen die Prognosen für 2025 ebenfalls nach oben./bek/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

    Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,52 % und einem Kurs von 179,8 auf Tradegate (21. Oktober 2025, 08:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um +0,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 1,86 Mrd..

    Friedrich Vorwerk Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,00EUR. Von den letzten 4 Analysten der Friedrich Vorwerk Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -35,41 %/+7,64 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu MBB - A0ETBQ - DE000A0ETBQ4

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über MBB. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Friedrich Vorwerk und MBB gefragt - Ausblicke angehoben Eine erneute Anhebung der Jahresziele durch Friedrich Vorwerk ist am Dienstag bei Anlegern gut angekommen. Auf der Handelsplattform Tradegate stieg der Kurs des Ausrüsters für Energieinfrastruktur um knapp 8 Prozent auf 91,10 Euro im Vergleich zum …