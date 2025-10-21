    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMBB AktievorwärtsNachrichten zu MBB
    Infrastrukturtöchter kurbeln MBB an - erhöht Ziele für 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • MBB optimistisch: Umsatzprognose 1,1-1,2 Mrd. Euro
    • Umsatz im Q3 steigt um 6,5% auf 316,8 Mio. Euro
    • Ebitda-Marge steigt auf 21,2%, Ziel 15-17% Gesamtjahr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft MBB wird nach Zuwächsen im dritten Quartal zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Der Umsatz soll nun im laufenden Jahr 1,1 Milliarden Euro bis 1,2 Milliarden Euro erreichen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen überraschend am Dienstag in Berlin mit. Zuletzt hatte MBB ein Erlös am oberen Ende der Spanne von 1,0 Milliarden Euro bis 1,1 Milliarden Euro im Visier, nach einer Milliarde Euro im Vorjahr.

    In den drei Monaten bis Ende September kletterte der Umsatz nach vorläufigen Berechnungen vor allem dank guter Geschäfte mit Infrastrukturbeteiligungen wie Friedrich Vorwerk und DTS im Jahresvergleich um 6,5 Prozent auf 316,8 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten summierte sich der Erlös auf 862,3 Millionen Euro. Friedrich Vorwerk erhöhte am Dienstag ebenfalls die Jahresziele. Die MBB-Aktie legte vorbörslich deutlich zu.

    Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zog im dritten Quartal um 80 Prozent auf 67,4 Millionen Euro an. Die entsprechende Marge erhöhte sich um 8,7 Prozentpunkte auf voraussichtlich 21,2 Prozent. Für das Gesamtjahr peilt die Beteiligungsgesellschaft nun eine bereinigte Ebitda-Marge von 15 bis 17 Prozent an. Zuletzt hatte das Unternehmen das obere Ende der Prognosespanne von 11 Prozent bis 14 Prozent (Vorjahr: 14 Prozent) im Visier.

    MBB will am 13. November die vollständige Bilanz für die neun Monate vorlegen./mne/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

    Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 17.075 auf Ariva Indikation (21. Oktober 2025, 08:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um +0,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 1,96 Mrd..

    Friedrich Vorwerk Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,00EUR. Von den letzten 4 Analysten der Friedrich Vorwerk Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -38,71 %/+2,15 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

