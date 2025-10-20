Chance von 123,72 Prozent p.a.!

Das Papier von Rheinmetall legte am gestrigen Montag in einem freundlichen Marktumfeld für Rüstungswerte um 5,9 Prozent auf 1.759,50 Euro zu. Damit beträgt das Kursplus in diesem Jahr gut 191 Prozent. Der Rüstungskonzern profitiert weiterhin von der verstärkten Aufrüstung in Europa und sichert sich umfangreiche Aufträge. So gab das Unternehmen in einer Mitteilung vom gestrigen Montag bekannt, dass der Auftragswert für die Lieferung von 222 Radpanzern des Typs „Schakal“ an die deutschen und niederländischen Streitkräfte knapp 3 Milliarden Euro beträgt. Zudem ist eine Option für die Abrufung von bis zu 248 weiteren Fahrzeugen enthalten. Allerdings reagierte die Aktie des Rüstungskonzerns in der vergangenen Woche auch negativ auf Friedensbemühungen im Nahen Osten und in der Ukraine.

Der starke Kurszuwachs in diesem Jahr macht die Aktie von Rheinmetall auch immer teurer. Seit Ende Mai 2025 hat der Rüstungskonzern dadurch eine Seitwärtsrange ausgebildet. Diese wird von der Unterstützung bei 1.539,00 und dem Widerstand bei 2.008,00 Euro eingefasst, wobei der Widerstand das Allzeithoch am 3. Oktober 2025 definiert. Der gestrige Kurszuwachs von 5,90 Prozent hat die seit dem 6. Oktober 2025 aufrechte Konsolidierung eingebremst. Für eine Entwarnung unter den Bullen ist es aber noch zu früh. Je näher die Kursentwicklung jedoch an die Widerstandszone zwischen 1.539,00 Euro und 1.408,50 Euro heranreicht, desto größer erscheint die Wahrscheinlichkeit auf ein Ende der Konsolidierung innerhalb der Seitwärtsrange. Auch der Prozess um die Markierung des neuen Allzeithochs bei 2.008,00 Euro reicht bis zum 28. Mai 2025 zurück und könnte einen neuerlichen Kursanstieg in diese Region wieder verlangsamen. Die Etablierung eines neuen Allzeithochs müsste auf ein deutliches Ausufern im Ukrainekrieg zurückzuführen sein. Auch eine Eskalation im Streit um Taiwan sollte nicht außer Acht gelassen werden. Ohne das Auftreten eines „schwarzen Schwans“ sollte der Kursverlauf von Rheinmetall in der Zeitspanne der nächsten 8,5 Wochen innerhalb der Bandbreite zwischen 1.408,50 Euro und 2.349,00 Euro bleiben.

Rheinmetall AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Rheinmetall AG (FD0B3T), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 19.12.2025 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 1.350,00 Euro auf der Unterseite und 2.450,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 20. Oktober 2025 um 20:00 Uhr (Briefkurs 8,30 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 123,72 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 1.408,50 Euro fällt oder über den Widerstand bei 2.349,00 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Rheinmetall AG (Stand: 20.10.2025, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FD0B3T Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 8,00 / 8,30 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 1.350,00 Euro Basiswert: Rheinmetall AG obere KO-Schwelle: 2.450,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 1.759,50 Euro Laufzeit: 19.12.2025 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 123,72 % p.a. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Société Générale S.A. eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.