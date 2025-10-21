Mensch und Maschine Software: Spannender Q3-Bericht 2025 enthüllt!
Mensch und Maschine Software SE verzeichnet ein starkes 9-Monats-Ergebnis, trotz Umsatzrückgangs. Die Umstellung auf Autodesk ist abgeschlossen, die EBIT-Rendite steigt. Ambitionierte Ziele für 2025.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Mensch und Maschine Software SE erzielt das zweitstärkste 9-Monats-Ergebnis in der Firmengeschichte.
- Die Umstellung auf Autodesk ist abgeschlossen.
- Der Umsatz beträgt EUR 177,10 Mio, was einem Rückgang von 34% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Die EBIT-Rendite steigt von 14,1% auf 21,0%.
- Der Nettogewinn liegt bei EUR 24,01 Mio, ein Rückgang von 5,6% im Vergleich zum Vorjahr.
- Für 2025 werden Ziele von +5-7% beim Rohertrag und +9-19% beim EPS bzw. EBIT beibehalten, mit einer geplanten Dividende von 205-215 Cent.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsbericht Q3/2025, bei Mensch und Maschine Software ist am 22.10.2025.
Der Kurs von Mensch und Maschine Software lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 47,58EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,16 % im Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 47,20EUR das entspricht einem Minus von -0,79 % seit der Veröffentlichung.
