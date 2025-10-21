Ubiquity stärkt seine Führungsposition in Europa durch die Berufung von Megan Porter zur EVP für UK und Europa

Die Berufung unterstreicht die anhaltenden Investitionen von Ubiquity in Europa, wo das Unternehmen seine Onshore- und Offshore-CX-Dienstleistungen ausbaut, um globale Kunden mit skalierbaren, mehrsprachigen Lösungen zu unterstützen.

LONDON, GB / ACCESS Newswire / 21. Oktober 2025 / Ubiquity, ein globaler Anbieter von Lösungen für Customer Experience (CX) und Business Process Outsourcing (BPO), gab heute die Berufung von Megan Porter zur Executive Vice President für UK und Europa bekannt. In ihrer neuen Rolle wird Porter regionale Wachstumsinitiativen leiten, lokale Partnerschaften aufbauen und Ubiquity in seiner expandierenden Präsenz in ganz UK und auf anderen europäischen Märkten vertreten.

Die Berufung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Ubiquity seine Investitionen in der Region mit der Eröffnung seines Lieferzentrums in Sheffield, UK, weiter vorantreibt und seine Kapazitäten ausbaut, um Onshore-Programme für Kunden aus den Bereichen Fintech, Gesundheitswesen, Versicherungen und E-Commerce zu unterstützen. Diese Expansion ergänzt die Nearshore- und Offshore-Kapazitäten von Ubiquity in Accra, Ghana und Osteuropa und bietet flexiblen, mehrsprachigen Support, um den sich wandelnden Anforderungen globaler Unternehmen gerecht zu werden.

„Unsere Kunden in Europa verlangen dieselbe Kombination aus Qualität, Flexibilität und Compliance, die der Treiber für unseren Erfolg in Nordamerika war“, sagte Matthew Nyren, CEO von Ubiquity. „Megans Führungsqualitäten werden uns dabei helfen, diese Anforderungen zu erfüllen, da sie lokale Marktkenntnis mit der globalen Reichweite und operativen Exzellenz vereint, für die Ubiquity bekannt ist.“

Porter kam 2018 zu Ubiquity und spielte als Teil des globalen Führungsteams des Unternehmens eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der betrieblichen Effizienz und der Skalierbarkeit für Kunden. Mit mehr als 18 Jahren Erfahrung in den Bereichen Corporate Learning, Mitarbeiterentwicklung und Enterprise Operations verfügt sie über ein tiefgreifendes Verständnis für die Bildung von Teams, die für Kunden in regulierten Branchen messbare Ergebnisse liefern. Vor Ubiquity war sie in leitenden Positionen bei Google, TxVia, Morgan Stanley und TSYS tätig.