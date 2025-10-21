CHIGEE stellt auf der EICMA 2025 CG-Radar mit BSD-Rückspiegel und die Motorrad-Dashcam XR-1 vor

SHENZHEN, China, 21. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- CHIGEE, eine Marke für intelligente Fahrtechnologie, wird auf der EICMA 2025 eine Reihe neuer Sicherheits- und Aufzeichnungsprodukte vorstellen. Besucher können das CG Radar mit BSD Rückspiegel und die XR-1 Dash Cam für Motorräder in Halle 11, T44 vom 4.-9. November auf der Fiera Milano erleben.

CG-Radar mit BSD-Rückspiegel

Ein integriertes Radar- und Spiegelsystem, das Fahrern dabei hilft, sich der von hinten und aus toten Winkeln herannahenden Fahrzeuge bewusst zu bleiben.

Die wichtigsten Highlights:

77-GHz-mmWave-Radar in Automobilqualität für präzise Erkennung des hinteren Bereichs und des toten Winkels

Intelligente Erkennung mit Warnungen bei Annäherung von hinten/zu dichtem Auffahren

Integrierte hochhelle Blinkleuchte für klare Warnungen im toten Winkel

Automatische Helligkeitsanpassung für gute Sichtbarkeit bei Tag und Nacht

Kompatibel mit CHIGEE AIO-Displays und BSD-Rückspiegelanzeigen

XR-1 Dash Cam für Motorräder

Eine kompakte, zweikanalige Dash Cam, die für das tägliche Fahren und Touren entwickelt wurde.

Die wichtigsten Highlights:

Duale 1080p-Aufzeichnung mit 60 fps für flüssige, detailreiche Aufnahmen

137° Weitwinkelobjektive, um mehr von der Straße einzufangen

Schutzklasse IP68 für Staub- und Wasserschutz

5G-WLAN für schnellere Vorschauen und Downloads in die CHIGEE GO-App

Integrierter MMC-Speicher für zuverlässige Aufzeichnungen ohne separate Karten

CHIGEE konzentriert sich weiterhin auf ein fahrerorientiertes Design, das das Sicherheitsbewusstsein erhöht und die Nutzung vereinfacht. Der CG Radar erhöht das Bewusstsein für tote Winkel und Annäherungen von hinten durch klare, intuitive Warnmeldungen. Die XR-1 bietet Fahrern, die zuverlässige Beweise und Erinnerungen von jeder Fahrt wünschen, eine hohe Bildfrequenz, eine robuste Konstruktion und nahtlose Konnektivität.

„Unser Ziel ist einfach: Wir möchten jede Fahrt sicherer und intelligenter machen und gleichzeitig die Installation und den täglichen Gebrauch unkompliziert halten", so das CHIGEE-Team. „Wir freuen uns darauf, die Fahrer auf der EICMA zu treffen und ihnen die neue Produktpalette vorzustellen."

CHIGEE auf der EICMA sehen

Veranstaltung: EICMA 2025

Termine: 4. bis 9. November

Veranstaltungsort: Fiera Milano, SS.33 del Sempione 28, 20017 Rho, Mailand, Italien

Stand: Halle 11, T44

Informationen zu CHIGEE

CHIGEE ist ein Technologieunternehmen, das sich der Entwicklung von intelligenten Fahrsystemen und Motorradzubehör verschrieben hat, die die Sicherheit, die Leistung und den Fahrspaß erhöhen. Mit einer weltweiten Community von begeisterten Motorradfahrern geht CHIGEE immer weiter, um die Grenzen des vernetzten Motorradfahrens zu erweitern.

