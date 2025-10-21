NatBridge Resources gibt Unterzeichnung von Kaufvertrag über Mineralrechte für Goldprojekt Cahuilla bekannt

Burnaby, BC – 21. Oktober 2025 / IRW-Press / NatBridge Resources Ltd. („NatBridge“ oder das „Unternehmen“) (CSE: NATB | OTCID: NATBF | FWB: GI80), freut sich bekannt zu geben, dass es mit Teras Resources Ltd. USA – einem nicht verbundenen Unternehmen in Nevada („Teras“) – einen endgültigen Kaufvertrag über Mineralrechte („der Vertrag“) zum Erwerb bestimmter Bergbaukonzessionen und damit verbundener Liegenschaftsrechte abgeschlossen hat, die das Goldprojekt Cahuilla in Imperial County (Kalifornien) umfassen.

Gemäß den Bedingungen des am 18. Oktober 2025 unterzeichneten Vertrags erwirbt NatBridge 100 % der Untergrundmineralrechte für die Landparzellen 45 und 46 der Liegenschaft Cahuilla. Diese umfassen gemäß einem abgeschlossenen technischen Bericht nach NI 43-101 etwa 12.290.139 Tonnen, die insgesamt 122.211 Unzen angedeutete Goldressourcen bei einem Cutoff-Gehalt von 0,005 Unzen/Tonne enthalten. Teras wird ein Gesamtentgelt im Wert von ungefähr 2,75 Millionen US$ erhalten, bestehend aus: (i) einer zuvor geleisteten ersten Zahlung von 50.000 US$; (ii) einer zweiten Zahlung in Höhe von 277.505,60 US$, zahlbar innerhalb von zwei Monaten nach Unterzeichnung des Vertrags; und (iii) einer abschließenden Zahlung von 2.427.550,40 US$, zahlbar innerhalb von 30 Kalendertagen ab dem ersten Token Sale von NatGold Digital Ltd., der die Phase-1-Goldressourcen repräsentiert (der „Tokenisierungs-Event”).

„Der Kauf der Cahuilla-Mineralrechte spiegelt unseren disziplinierten Ansatz wider, Werte durch den gezielten Erwerb von hochwertigen Mineralressourcen zu schaffen“, so Stephen Moses, CEO von NatBridge Resources Ltd. „Cahuilla stellt genau die Art von Gelegenheit dar, die wir nachverfolgen – ein bestehendes und gut dokumentiertes Goldprojekt, das mit unserem Augenmerk auf solide Geologie, nachhaltigem Wachstum und langfristiger Werteschöpfung für unsere Aktionäre in Einklang steht.“

Nach Abschluss aller im Vertrag genannten Zahlungen wird NatBridge nicht mehr für laufende Gebühren im Zusammenhang mit den Untergrundrechten oder Verpflichtungen im Zusammenhang mit den Oberflächenrechten verantwortlich sein.

Die Liegenschaft Cahuilla liegt im Nordwesten des Imperial County in Kalifornien und besteht aus etwa 1.680 Acres patentierter Claims. Die Liegenschaft verfügt über eine angedeutete Ressourcenschätzung von ungefähr 1,751 Millionen Unzen Gold bei einem Cutoff-Gehalt von 0,005 Unzen/Tonne – wie aufgeführt im Bericht „Amended Technical Report on the Cahuilla Project Gold and Silver Resources, Imperial County, California“ vom 10. März 2021, der von Steven D. Craig, C.P.G., et al. verfasst wurde (der „technische Bericht“) und in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) erstellt wurde.