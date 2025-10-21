    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsComcast (A) AktievorwärtsNachrichten zu Comcast (A)

    Pro-Tipps vom Papa

    Probonio und "Stromberg" erklären die neue Arbeitswelt (FOTO)

    Landshut (ots) - Mit der neuen Kampagne "So? Oder Pro!", die am 21. Oktober
    startet, bringt die Multi-Benefit-Plattform Probonio die Themen
    Mitarbeiter-Benefits, Wertschätzung und moderne Arbeitskultur dorthin, wo diese
    selten vorkommen - ins Rampenlicht der Unterhaltung. In der Hauptrolle:
    Christoph Maria Herbst in seiner Paraderolle als "Bernd Stromberg".

    Wer kennt sie nicht? Den Tischkicker im Pausenraum, kostenlosen Kaffee und
    Wasserspender auf dem Flur, so sehen "Mitarbeiter-Benefits" immer noch in vielen
    Unternehmen aus. Hinter den Klischees verbirgt sich jedoch eine ernsthafte
    Herausforderung: Wie können Arbeitgeber Wertschätzung jenseits des berühmten
    Obstkorbs zeigen?

    Einfache Umsetzung echter Benefits: Probonio zeigt mit Stromberg, wie es geht

    In lustigen Clips (https://www.youtube.com/shorts/9z6iP0vB968) und in gewohnter
    Manier präsentiert Stromberg
    (https://youtube.com/shorts/21kUyiN9hlM?feature=share) , was Probonio zu bieten
    hat: diverse Mitarbeiter-Benefits, gebündelt in einer digitalen Lösung - von
    steuerfreien Sachbezügen und Mobilitätsbudgets über Firmenfitness bis zum
    Kita-Zuschuss. Das Besondere: Mitarbeitende können frei wählen, welche
    steuerfreien Extras sie sich wünschen - und Arbeitgeber nicht nur unkompliziert
    auf die Bedürfnisse ihrer Teams eingehen, sondern dabei auch noch finanziell
    profitieren. Oder wie Stromberg sagen würde
    (https://youtube.com/shorts/8DveIjaoVP8?feature=share) : "Damit kannst du
    Lohnsteuern sparen und dein Team kriegt trotzdem 'mit alles'".

    Das Timing der Probonio-Kampagne könnte nicht besser sein: Zum einen beginnen
    jetzt im Herbst die Budget- und Gehaltsrunden der Unternehmen, zum anderen
    feiert am 4. Dezember "Stromberg " sein Comeback auf der großen Kinoleinwand.
    "Zehn Jahre nach dem ersten Film fragen mich immer noch so viele Leute nach dem
    Bernd, dass ich irgendwann auch wissen wollte, was aus ihm geworden ist, in der
    neuen Arbeitswelt", erklärt Ralf Husmann, der Erfinder der Stromberg-Figur.

    Kreative Gemeinschaftsleistung für einen humorvollen Blick auf HR-Themen

    Was aus ihm geworden ist, zeigt nicht nur der neue Film, sondern auch die
    Kampagne von Probonio, die Stromberg zum Benefit Professional
    (https://youtube.com/shorts/TtWc9c93b8E?feature=share) macht. "Mit Strombergs
    Charme und unserem modernen Benefit-Ansatz zeigen wir: Humor funktioniert auch
    im HR-Marketing - und Benefits sind längst Business-relevant. Mit 'So? Oder
    Pro!' starten wir unsere bisher größte Kampagne und setzen auf eine starke
    Cross-Channel-Strategie, um unsere Zielgruppe passgenau anzusprechen und die
