Probonio und "Stromberg" erklären die neue Arbeitswelt (FOTO)

Landshut (ots) - Mit der neuen Kampagne "So? Oder Pro!", die am 21. Oktober

startet, bringt die Multi-Benefit-Plattform Probonio die Themen

Mitarbeiter-Benefits, Wertschätzung und moderne Arbeitskultur dorthin, wo diese

selten vorkommen - ins Rampenlicht der Unterhaltung. In der Hauptrolle:

Christoph Maria Herbst in seiner Paraderolle als "Bernd Stromberg".



Wer kennt sie nicht? Den Tischkicker im Pausenraum, kostenlosen Kaffee und

Wasserspender auf dem Flur, so sehen "Mitarbeiter-Benefits" immer noch in vielen

Unternehmen aus. Hinter den Klischees verbirgt sich jedoch eine ernsthafte

Herausforderung: Wie können Arbeitgeber Wertschätzung jenseits des berühmten

Obstkorbs zeigen?





Einfache Umsetzung echter Benefits: Probonio zeigt mit Stromberg, wie es gehtIn lustigen Clips (https://www.youtube.com/shorts/9z6iP0vB968) und in gewohnterManier präsentiert Stromberg(https://youtube.com/shorts/21kUyiN9hlM?feature=share) , was Probonio zu bietenhat: diverse Mitarbeiter-Benefits, gebündelt in einer digitalen Lösung - vonsteuerfreien Sachbezügen und Mobilitätsbudgets über Firmenfitness bis zumKita-Zuschuss. Das Besondere: Mitarbeitende können frei wählen, welchesteuerfreien Extras sie sich wünschen - und Arbeitgeber nicht nur unkompliziertauf die Bedürfnisse ihrer Teams eingehen, sondern dabei auch noch finanziellprofitieren. Oder wie Stromberg sagen würde(https://youtube.com/shorts/8DveIjaoVP8?feature=share) : "Damit kannst duLohnsteuern sparen und dein Team kriegt trotzdem 'mit alles'".Das Timing der Probonio-Kampagne könnte nicht besser sein: Zum einen beginnenjetzt im Herbst die Budget- und Gehaltsrunden der Unternehmen, zum anderenfeiert am 4. Dezember "Stromberg " sein Comeback auf der großen Kinoleinwand."Zehn Jahre nach dem ersten Film fragen mich immer noch so viele Leute nach demBernd, dass ich irgendwann auch wissen wollte, was aus ihm geworden ist, in derneuen Arbeitswelt", erklärt Ralf Husmann, der Erfinder der Stromberg-Figur.Kreative Gemeinschaftsleistung für einen humorvollen Blick auf HR-ThemenWas aus ihm geworden ist, zeigt nicht nur der neue Film, sondern auch dieKampagne von Probonio, die Stromberg zum Benefit Professional(https://youtube.com/shorts/TtWc9c93b8E?feature=share) macht. "Mit StrombergsCharme und unserem modernen Benefit-Ansatz zeigen wir: Humor funktioniert auchim HR-Marketing - und Benefits sind längst Business-relevant. Mit 'So? OderPro!' starten wir unsere bisher größte Kampagne und setzen auf eine starkeCross-Channel-Strategie, um unsere Zielgruppe passgenau anzusprechen und die