Pro-Tipps vom Papa
Probonio und "Stromberg" erklären die neue Arbeitswelt (FOTO)
Landshut (ots) - Mit der neuen Kampagne "So? Oder Pro!", die am 21. Oktober
startet, bringt die Multi-Benefit-Plattform Probonio die Themen
Mitarbeiter-Benefits, Wertschätzung und moderne Arbeitskultur dorthin, wo diese
selten vorkommen - ins Rampenlicht der Unterhaltung. In der Hauptrolle:
Christoph Maria Herbst in seiner Paraderolle als "Bernd Stromberg".
Wer kennt sie nicht? Den Tischkicker im Pausenraum, kostenlosen Kaffee und
Wasserspender auf dem Flur, so sehen "Mitarbeiter-Benefits" immer noch in vielen
Unternehmen aus. Hinter den Klischees verbirgt sich jedoch eine ernsthafte
Herausforderung: Wie können Arbeitgeber Wertschätzung jenseits des berühmten
Obstkorbs zeigen?
Einfache Umsetzung echter Benefits: Probonio zeigt mit Stromberg, wie es geht
In lustigen Clips (https://www.youtube.com/shorts/9z6iP0vB968) und in gewohnter
Manier präsentiert Stromberg
(https://youtube.com/shorts/21kUyiN9hlM?feature=share) , was Probonio zu bieten
hat: diverse Mitarbeiter-Benefits, gebündelt in einer digitalen Lösung - von
steuerfreien Sachbezügen und Mobilitätsbudgets über Firmenfitness bis zum
Kita-Zuschuss. Das Besondere: Mitarbeitende können frei wählen, welche
steuerfreien Extras sie sich wünschen - und Arbeitgeber nicht nur unkompliziert
auf die Bedürfnisse ihrer Teams eingehen, sondern dabei auch noch finanziell
profitieren. Oder wie Stromberg sagen würde
(https://youtube.com/shorts/8DveIjaoVP8?feature=share) : "Damit kannst du
Lohnsteuern sparen und dein Team kriegt trotzdem 'mit alles'".
Das Timing der Probonio-Kampagne könnte nicht besser sein: Zum einen beginnen
jetzt im Herbst die Budget- und Gehaltsrunden der Unternehmen, zum anderen
feiert am 4. Dezember "Stromberg " sein Comeback auf der großen Kinoleinwand.
"Zehn Jahre nach dem ersten Film fragen mich immer noch so viele Leute nach dem
Bernd, dass ich irgendwann auch wissen wollte, was aus ihm geworden ist, in der
neuen Arbeitswelt", erklärt Ralf Husmann, der Erfinder der Stromberg-Figur.
Kreative Gemeinschaftsleistung für einen humorvollen Blick auf HR-Themen
Was aus ihm geworden ist, zeigt nicht nur der neue Film, sondern auch die
Kampagne von Probonio, die Stromberg zum Benefit Professional
(https://youtube.com/shorts/TtWc9c93b8E?feature=share) macht. "Mit Strombergs
Charme und unserem modernen Benefit-Ansatz zeigen wir: Humor funktioniert auch
im HR-Marketing - und Benefits sind längst Business-relevant. Mit 'So? Oder
Pro!' starten wir unsere bisher größte Kampagne und setzen auf eine starke
Cross-Channel-Strategie, um unsere Zielgruppe passgenau anzusprechen und die
