Friedrich Vorwerk hebt Prognose erneut an – Aktie schießt weiter nach oben

Der Pipeline- und Anlagenbauer, der in Tostedt bei Hamburg ansässig ist, rechnet nun für 2025 mit einem Umsatz von 650 bis 680 Millionen Euro. Zuvor hatte das Management 610 bis 650 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Das operative Ergebnis (Ebitda) soll im laufenden Jahr eine Marge von 20 bis 22 Prozent erreichen – ebenfalls mehr als bislang prognostiziert. Analysten hatten nur mit 17,5 bis 18,5 Prozent gerechnet.

Friedrich Vorwerk bleibt der Überflieger unter den deutschen Nebenwerten. Nach einer weiteren kräftigen Prognoseanhebung ist der Kurs des Energieinfrastruktur-Spezialisten am Dienstag um mehr als 15 Prozent auf 97 Euro gestiegen. Seit Jahresbeginn hat sich der Wert mehr als verdreifacht, ein Plus von rund 250 Prozent.

Die Zahlen für das dritte Quartal zeigen, warum das Unternehmen derzeit als einer der großen Profiteure der Energiewende gilt: Der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahr um 39 Prozent auf 202 Millionen Euro zu, das Ebitda mehr als verdoppelte sich auf 51,3 Millionen Euro. Nach neun Monaten summierte sich der Konzernumsatz bereits auf 505 Millionen Euro.

Friedrich Vorwerk profitiert von den massiven Investitionen in den Ausbau der Energieinfrastruktur – von Erdgas und LNG über Stromnetze bis hin zu Wasserstoffprojekten. Mit einem Auftragsbestand von mehr als einer Milliarde Euro gilt das Unternehmen als Schlüsselspieler bei den großen Leitungs- und Netzprojekten in Deutschland.

Von dem Höhenflug profitiert auch Großaktionär MBB, der rund die Hälfte der Anteile hält. Deren Aktie legte am Dienstag um 6,7 Prozent auf knapp 180 Euro zu. Nach dem Kursfeuerwerk der vergangenen Monate gilt zwar eine technische Verschnaufpause bei der Vorwerk-Aktie als wahrscheinlich – langfristig dürfte das Potenzial aber noch nicht ausgereizt sein. Analysten sehen Kursziele von bis zu 120 Euro.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



