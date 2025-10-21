    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFriedrich Vorwerk Group AktievorwärtsNachrichten zu Friedrich Vorwerk Group

    SDAX-Champion im Höhenflug

    545 Aufrufe 545 0 Kommentare 0 Kommentare

    Friedrich Vorwerk hebt Prognose erneut an – Aktie schießt weiter nach oben

    Der Markt für Energie- und Wasserstoffnetze wächst rasant – und Friedrich Vorwerk ist mittendrin. Die Niedersachsen haben die Prognose erneut angehoben und die Aktie setzt ihre Rallye ungebremst fort.

    Für Sie zusammengefasst
    • Friedrich Vorwerk hebt Umsatzprognose auf 650-680 Mio.
    • Aktie steigt um 15% auf 97 Euro, Plus von 250% 2023.
    • Hoher Auftragsbestand über 1 Mrd. Euro sichert Wachstum.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    SDAX-Champion im Höhenflug - Friedrich Vorwerk hebt Prognose erneut an – Aktie schießt weiter nach oben
    Foto: Seeberg - Caro / Seeberg

    Friedrich Vorwerk bleibt der Überflieger unter den deutschen Nebenwerten. Nach einer weiteren kräftigen Prognoseanhebung ist der Kurs des Energieinfrastruktur-Spezialisten am Dienstag um mehr als 15 Prozent auf 97 Euro gestiegen. Seit Jahresbeginn hat sich der Wert mehr als verdreifacht, ein Plus von rund 250 Prozent.

    Der Pipeline- und Anlagenbauer, der in Tostedt bei Hamburg ansässig ist, rechnet nun für 2025 mit einem Umsatz von 650 bis 680 Millionen Euro. Zuvor hatte das Management 610 bis 650 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Das operative Ergebnis (Ebitda) soll im laufenden Jahr eine Marge von 20 bis 22 Prozent erreichen – ebenfalls mehr als bislang prognostiziert. Analysten hatten nur mit 17,5 bis 18,5 Prozent gerechnet.

    Friedrich Vorwerk Group

    +15,04 %
    +0,66 %
    +18,03 %
    +10,04 %
    +234,56 %
    +437,19 %
    +104,38 %
    ISIN:DE000A255F11WKN:A255F1

    Die Zahlen für das dritte Quartal zeigen, warum das Unternehmen derzeit als einer der großen Profiteure der Energiewende gilt: Der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahr um 39 Prozent auf 202 Millionen Euro zu, das Ebitda mehr als verdoppelte sich auf 51,3 Millionen Euro. Nach neun Monaten summierte sich der Konzernumsatz bereits auf 505 Millionen Euro.

    Friedrich Vorwerk profitiert von den massiven Investitionen in den Ausbau der Energieinfrastruktur – von Erdgas und LNG über Stromnetze bis hin zu Wasserstoffprojekten. Mit einem Auftragsbestand von mehr als einer Milliarde Euro gilt das Unternehmen als Schlüsselspieler bei den großen Leitungs- und Netzprojekten in Deutschland.

    Von dem Höhenflug profitiert auch Großaktionär MBB, der rund die Hälfte der Anteile hält. Deren Aktie legte am Dienstag um 6,7 Prozent auf knapp 180 Euro zu. Nach dem Kursfeuerwerk der vergangenen Monate gilt zwar eine technische Verschnaufpause bei der Vorwerk-Aktie als wahrscheinlich – langfristig dürfte das Potenzial aber noch nicht ausgereizt sein. Analysten sehen Kursziele von bis zu 120 Euro.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    SDAX-Champion im Höhenflug Friedrich Vorwerk hebt Prognose erneut an – Aktie schießt weiter nach oben Der Markt für Energie- und Wasserstoffnetze wächst rasant – und Friedrich Vorwerk ist mittendrin. Die Niedersachsen haben die Prognose erneut angehoben und die Aktie setzt ihre Rallye ungebremst fort.