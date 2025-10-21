+84 % in letzten Quartalen: Zieht diese Aktie weiter an?

Denn nur wenige Wochen später soll auf der Hauptversammlung über ein milliardenschweres Vergütungspaket für CEO Elon Musk abgestimmt werden. Analysten und Anleger blicken daher nicht nur auf Umsatz und Gewinn, sondern auch auf die strategischen Signale, die das Management sendet.

Tesla steht vor einem der wichtigsten Termine des Jahres. Nach Börsenschluss am 22. Oktober wird das Unternehmen seine Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegen – ein Ereignis, das weit über die reinen Finanzkennzahlen hinaus Bedeutung trägt.

Die Erwartungen sind gemischt. Zwar hatte Tesla mit knapp 500.000 ausgelieferten Fahrzeugen in Q3 einen neuen Rekord erzielt und auch im Bereich Energiespeicher einen Höchststand erreicht. Doch viele Experten sehen in diesen Zahlen vor allem einen Einmaleffekt: Kurz vor dem Auslaufen staatlicher Förderungen hatten viele US-Kunden ihre Käufe vorgezogen.

Die große Frage lautet daher, ob Tesla dieses Momentum auch ohne äußere Impulse aufrechterhalten kann. Beim Umsatz rechnen Analysten mit einem moderaten Anstieg auf rund 26 Milliarden US-Dollar – das wäre ein neuer Höchstwert. Gleichzeitig soll der Gewinn im Jahresvergleich jedoch deutlich gesunken sein.

Grund dafür sind unter anderem aggressive Preissenkungen, gestiegene Produktionskosten sowie ein zunehmend intensiver Wettbewerb in Schlüsselmärkten wie Europa und China. Hinzu kommt, dass sich Tesla in einer Transformationsphase befindet – weg vom reinen Fahrzeughersteller hin zu einem breiter aufgestellten Tech-Unternehmen mit Fokus auf autonomes Fahren, Robotaxis und KI-gesteuerte Systeme.

Doch der Weg ist steinig: Während Fortschritte beim humanoiden Roboter "Optimus" oder den selbstfahrenden Fahrzeugen in Aussicht gestellt wurden, warten konkrete Ergebnisse bislang auf sich. Investoren erhoffen sich daher vom Earnings-Call neben den Zahlen auch klare Aussagen zur weiteren Entwicklung in diesen Zukunftsfeldern.

Spannung erzeugt zudem die bevorstehende Abstimmung über Musks neues Bonuspaket. Sollte der CEO seine Drohung wahrmachen, sich bei Ablehnung zurückzuziehen, stünde Tesla vor einer Führungskrise. Die Beratungsfirmen ISS und Glass Lewis raten Großinvestoren inzwischen offen zur Ablehnung – was für zusätzliche Unsicherheit sorgt.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 382,6EUR auf Tradegate (21. Oktober 2025, 09:41 Uhr) gehandelt.

Solarbranche vor dem Mega-Comeback? Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound! Jetzt Report kostenlos herunterladen!