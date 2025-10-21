Bilfinger SE: Aktienrückkauf - Jetzt profitieren!

Bilfinger SE hat im Zeitraum vom 13. bis 17. Oktober 2025 insgesamt 10.600 eigene Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufs erworben.

Der Aktienrückkauf wurde am 20. Januar 2025 bekannt gegeben und begann am 21. Januar 2025.

Das Gesamtvolumen der bis zum 17. Oktober 2025 im Rahmen des Rückkaufs erworbenen Aktien beträgt 558.062 Stück.

Der Rückkauf erfolgt ausschließlich über die Börse durch eine von Bilfinger SE beauftragte Bank.

Die gewichteten Durchschnittskurse der Aktienkäufe variieren zwischen 94,93 EUR und 102,05 EUR.

Detaillierte Informationen zu den Rückkäufen sind auf der Internetseite von Bilfinger SE veröffentlicht.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Bilfinger ist am 13.11.2025.

Der Kurs von Bilfinger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 96,95EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,08 % im Minus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 96,75EUR das entspricht einem Minus von -0,21 % seit der Veröffentlichung.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.208,19PKT (-0,22 %).





