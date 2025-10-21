    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSecunet Security Networks AktievorwärtsNachrichten zu Secunet Security Networks

    AKTIE IM FOKUS

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Secunet nach Kaufempfehlung in Richtung Oktober-Zwischenhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Secunet-Aktien steigen nach positivem Analystenkommentar.
    • Kurs erreicht 208 Euro, zuletzt +5,5% auf 205,50 Euro.
    • Berenberg Bank sieht Wachstum durch Digitalisierung und Verteidigung.
    AKTIE IM FOKUS - Secunet nach Kaufempfehlung in Richtung Oktober-Zwischenhoch
    Foto: adobe.stock.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Secunet haben am Dienstag von einem positiven Analystenkommentar deutlich profitiert. Sie stiegen unter den stärksten Werten im Nebenwerteindex SDax im frühen Handel bis auf 208 Euro und gewannen zuletzt noch 5,5 Prozent beim Kurs von 205,50 Euro.

    Die 21- und 50-Tage-Linie für den kurz- beziehungsweise mittelfristigen Trend ließen sie damit hinter sich und kratzten an der 100-Tage-Linie, die ebenfalls Hinweise für den mittelfristigen Trend gibt. Ihr vor zwei Wochen markiertes Zwischenhoch bei 215 Euro rückt näher, darüber wäre es der höchste Kurs seit Anfang August.

    Die Berenberg Bank nahm die Bewertung der Aktien des Cybersecurity-Spezialisten beim Kursziel von 233 Euro mit "Buy" auf. Das Unternehmen sei außerordentlich gut aufgestellt, um von zwei strukturellen Trends zu profitieren: der Digitalisierung der öffentlichen Hand und wachsenden Verteidigungsausgaben, schrieb Analyst Andreas Wolf. Er sieht zweistellige Wachstumsaussichten bei Secunet./ajx/jha/

    Secunet Security Networks

    +6,41 %
    +0,92 %
    -3,25 %
    -8,86 %
    +103,31 %
    -6,70 %
    -32,28 %
    +932,65 %
    +869,63 %
    ISIN:DE0007276503WKN:727650

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Secunet Security Networks Aktie

    Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,38 % und einem Kurs von 205,5 auf Tradegate (21. Oktober 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Secunet Security Networks Aktie um +0,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von Secunet Security Networks bezifferte sich zuletzt auf 1,36 Mrd..

    Secunet Security Networks zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2400 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 217,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 188,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 233,00EUR was eine Bandbreite von -9,40 %/+12,29 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Secunet Security Networks - 727650 - DE0007276503

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Secunet Security Networks. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Secunet nach Kaufempfehlung in Richtung Oktober-Zwischenhoch Die Aktien von Secunet haben am Dienstag von einem positiven Analystenkommentar deutlich profitiert. Sie stiegen unter den stärksten Werten im Nebenwerteindex SDax im frühen Handel bis auf 208 Euro und gewannen zuletzt noch 5,5 Prozent beim Kurs …