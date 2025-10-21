AKTIE IM FOKUS
Secunet nach Kaufempfehlung in Richtung Oktober-Zwischenhoch
- Secunet-Aktien steigen nach positivem Analystenkommentar.
- Kurs erreicht 208 Euro, zuletzt +5,5% auf 205,50 Euro.
- Berenberg Bank sieht Wachstum durch Digitalisierung und Verteidigung.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Secunet haben am Dienstag von einem positiven Analystenkommentar deutlich profitiert. Sie stiegen unter den stärksten Werten im Nebenwerteindex SDax im frühen Handel bis auf 208 Euro und gewannen zuletzt noch 5,5 Prozent beim Kurs von 205,50 Euro.
Die 21- und 50-Tage-Linie für den kurz- beziehungsweise mittelfristigen Trend ließen sie damit hinter sich und kratzten an der 100-Tage-Linie, die ebenfalls Hinweise für den mittelfristigen Trend gibt. Ihr vor zwei Wochen markiertes Zwischenhoch bei 215 Euro rückt näher, darüber wäre es der höchste Kurs seit Anfang August.
Die Berenberg Bank nahm die Bewertung der Aktien des Cybersecurity-Spezialisten beim Kursziel von 233 Euro mit "Buy" auf. Das Unternehmen sei außerordentlich gut aufgestellt, um von zwei strukturellen Trends zu profitieren: der Digitalisierung der öffentlichen Hand und wachsenden Verteidigungsausgaben, schrieb Analyst Andreas Wolf. Er sieht zweistellige Wachstumsaussichten bei Secunet./ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Secunet Security Networks Aktie
Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,38 % und einem Kurs von 205,5 auf Tradegate (21. Oktober 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Secunet Security Networks Aktie um +0,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,25 %.
Die Marktkapitalisierung von Secunet Security Networks bezifferte sich zuletzt auf 1,36 Mrd..
Secunet Security Networks zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2400 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 217,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 188,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 233,00EUR was eine Bandbreite von -9,40 %/+12,29 % bedeutet.
[Essen, 30. September 2025] Unternehmen und Behörden mit hohen Sicherheits- und Compliance-Anforderungen können künftig Künstliche Intelligenz (KI) schnell produktiv einsetzen – ohne langwierige Proof-of-Concepts, aber mit voller Rechtssicherheit. Dies ermöglicht eine Kooperation zwischen secunet, HPE und NVIDIA. Durch die Integration der Sicherheitskomponenten der SINA Cloud ist auch ein mandantenfähiger Betrieb möglich. Präsentiert wird die Lösung auf der Smart Country Convention in Berlin. secunet ist dort vom 30.9. bis zum 2.10. im hub27 an Stand 204 vertreten.
Grundlage der gemeinsamen Lösung ist HPE Private Cloud AI, ein schlüsselfertiges Komplettsystem für KI-Anwendungen, das von HPE und NVIDIA gemeinsam entwickelt wurde, um eine schnelle und einfache Bereitstellung von privaten KI-Anwendungen zu ermöglichen. Das Marktforschungsinstitut IDC hat HPE Private Cloud AI jüngst als „Leader“ in ihrer Analyse des Marktes für private KI-Systeme eingestuft. Das System wird vollintegriert und vorkonfiguriert geliefert und kann in kürzester Zeit in Betrieb genommen werden. HPE Private Cloud Al wurde mit dem Security Layer der SINA Cloud integriert. Zusätzlich bieten Automatisierung, Self-Services und Betriebsunterstützung durch sicherheitsüberprüftes Personal in Deutschland ein performantes Cloud-Erlebnis. Installiert wird die Air-gapped-Lösung entweder On-Premises beim Kunden oder in Colocation-Rechenzentren. So behalten Kunden die vollständige Kontrolle über sensible Daten.
„Gemeinsam mit zwei starken Akteuren im Bereich KI lösen wir eine Herausforderung, welche aktuell viele Verwaltungen und geheimschutzbetreute Unternehmen beschäftigt“, sagt Marc-Julian Siewert, CEO von secunet. „Diese Organisationen wollen KI-Anwendungen nutzen, setzten entsprechende Projekte auf, bleiben jedoch oft in der Proof-of-Concept-Phase stecken – und zwar nicht zuletzt aufgrund aufwändiger Compliance-Evaluierungen. Indem wir die Kompetenzen der drei Partnerunternehmen bündeln, können wir eine Lösung anbieten, die unsere Kunden innerhalb kürzester Zeit aus der Sackgasse führt. Die Kernkompetenz von secunet ist unsere jahrzehntelange Erfahrung in der IT-Hochsicherheit, und ich freue mich, dass wir sie in diese innovative Lösung einbringen können.“
KI-Projekte schneller in den Einsatz
Die KI-Lösung ist mandantenfähig, d. h. sie bietet eine strikte Trennung zwischen Einheiten wie Abteilungen, Teams oder Projekten. So bleiben sensible Daten jederzeit geschützt, und die KI kann ausschließlich auf die Inhalte zugreifen, die dafür vorgesehen sind. Compliance-Anforderungen, etwa auch im Hinblick auf IT-Grundschutz, werden erfüllt. Zudem ist die Plattform vollständig vorkonfiguriert und wird bereits mit Software und KI-Modellen geliefert, so dass die Kunden nicht bei Null anfangen müssen, sondern ab dem ersten Tag produktiv damit arbeiten können. Noch dazu ist sie flexibel skalierbar und passt sich veränderten Rahmenbedingungen problemlos an.
Verwaltungen können HPE Private Cloud mit integriertem Security Layer der SINA Cloud über bestehende HPE-Rahmenverträge erwerben. Dazugehörige Dienstleistungen werden von sicherheitsüberprüften HPE-Mitarbeitern aus Deutschland erbracht. Die Service-Leistungen umfassen Installation und Integration, operativen Support und auf Wunsch auch den Betrieb des kompletten Systems als Managed Service im Rechenzentrum des Kunden oder in einem Colocation-Rechenzentrum.
Mehr Informationen: https://www.secunet.com/loesungen/private-cloud-ai
IT-Sicheheit gilt als Zukunftsmarkt und Secunet als sein führender Anbieter auf diesem Gebiet, trotzdem bleibt Secunet an der Börse hinter den Erwartungen zurück. Das liegt m. M. daran, dass das Thema IT-Sicherheit für viele Entscheidungsträger zu abstrakt ist und sich politisch oder unternehmerisch kaum „verkaufen“ lässt.
Eine neue Produktionsanlage, ein neuer Autobahnabschnitt oder mehr Sozialleistungen lassen sich öffentlichkeitswirksam inszenieren, Investitionen in Firewalls oder Verschlüsselungssysteme dagegen kaum.
Solange nichts passiert, wirkt ein hoher Mitteleinsatz überdimensioniert. Der Erfolgsfall von IT-Sicherheit ist nun mal „Nichts passiert“ - das ist ein schwer kommunizierbarer Mehrwert.
Kommt es doch zu Vorfällen, werden Ursachen bei Angreifern oder einzelnen (unvorsichtigen) Mitarbeitern gesucht. Strukturelle Unterinvestitionen werden selten hinterfragt.
Besonders im öffentlichen Sektor fehlt jeder Druck: Schäden durch IT-Pannen werden aus Steuergeldern gedeckt, ohne dass Verantwortliche Konsequenzen tragen müssen. (Und Datenlecks interessieren noch nicht mal diejenigen, die davon persönlich betroffen sind.) Solange IT-Sicherheit unsichtbar bleibt und niemand für Versäumnisse haftet, wird dieser Sektor in Deutschland weiterhin schwer ins Laufen kommen.
Fazit: Langfristig führt kein Weg an IT-Sicherheit vorbei, denn die Bedrohungslage verschärft sich kontinuierlich. Das verstehen jedoch zu wenige, die irgendwann einmal Zugriff auf das „Sondervermögen” erhalten. Kurzfristig bleibt der Sektor für Investoren eine Herausforderung, solange Nutzen und Rechenschaftspflichten so unsichtbar bleiben wie bisher. Und daran hat Secunet eine Teilschuld.
Gruss,
Weinberg