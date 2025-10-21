    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: verkaufenvorwärtsNachricht
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LOREAL auf 'Sell'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Mit der Übernahme der Kering-Parfümmarke Creed und den Lizenzvereinbarungen mit dem Luxusgüterkonzern setze der Kosmetikkonzern weiter auf hohe Kapitalinvestitionen in Premiumprodukte, schrieb Tom Sykes in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Langfristig sollte das Unternehmenswachstum davon profitieren. Zunächst wichtiger sei aber der Anstieg der chinesischen Kosmetikimporte aus Frankreich um 31 Prozent im September./gl/ag

