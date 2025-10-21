DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LOREAL auf 'Sell'



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tom Sykes

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 340

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Mit der Übernahme der Kering-Parfümmarke Creed und den Lizenzvereinbarungen mit dem Luxusgüterkonzern setze der Kosmetikkonzern weiter auf hohe Kapitalinvestitionen in Premiumprodukte, schrieb Tom Sykes in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Langfristig sollte das Unternehmenswachstum davon profitieren. Zunächst wichtiger sei aber der Anstieg der chinesischen Kosmetikimporte aus Frankreich um 31 Prozent im September./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 07:52 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.