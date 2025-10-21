e.l.f. Beauty-Aktie bricht ein: rhode-Zahlen enttäuschen

Trotz der soliden Brutto- und operativen Margen von rhode, die langfristig die Profitabilität von e.l.f. Beauty im Geschäftsjahr 2025 (FY25) stärken dürften, überwog an den Märkten die Enttäuschung über das schwächere Umsatzwachstum. Die Aktie schloss am Montag rund 7 Prozent im Minus.

Die Aktien von e.l.f. Beauty gerieten am Montag kräftig unter Druck, nachdem das Kosmetikunternehmen in einer aktuellen SEK-Mitteilung überraschend schwache Verkaufszahlen seiner jüngsten Übernahme der Marke rhode veröffentlichte. Für das Quartal, das am 30. Juni endete, meldete rhode einen Umsatz von 40,2 Millionen US-Dollar – ein Wert, der deutlich unter den Erwartungen der Analysten lag.

Schwache Zahlen überschatten Milliardenübernahme

Die negativen Quartalsdaten kommen nur wenige Monate nach der milliardenschweren Übernahme der Hautpflegemarke rhode. e.l.f. Beauty hatte im Frühjahr 2025 bekannt gegeben, rhode für 1 Milliarde US-Dollar zu übernehmen. Analysten hatten daraufhin prognostiziert, dass die Transaktion den Gewinn pro Aktie (EPS) des Unternehmens um 0,38 US-Dollar oder etwa 11 Prozent steigern würde.

Doch nach der Offenlegung der neuen Finanzkennzahlen könnte dieser Effekt geringer ausfallen. Gründe dafür sind laut Marktbeobachtern nicht nur die enttäuschenden rhode-Umsätze, sondern auch unsichere Handelsbedingungen und das aktuelle Zollumfeld, die auf die Gewinnmargen drücken könnten.

"Es ist eine sehr schnell wachsende Marke, und wir haben hohe Erwartungen an das Wachstum, insbesondere mit der Expansion in die Sephora-Filialen", hatte CEO Tarang Amin bei der Bekanntgabe der Akquisition betont.

UBS bleibt neutral – Kursziel bei 150 US-Dollar

Die Investmentbank UBS reagierte auf die jüngsten Zahlen mit einer Bestätigung ihres „Neutral“-Ratings und eines Kursziels von 150 US-Dollar. In einer aktuellen Analyse betont UBS, dass die neu offengelegten Umsatzzahlen von rhode zwar unter den Erwartungen vieler Investoren liegen, das langfristige Ertragspotenzial der Übernahme jedoch weiterhin intakt sei.

UBS merkt an, dass die Dynamik im Direktvertrieb (Direct-to-Consumer) schwächer ausfallen könnte als erhofft. Gleichwohl sehen die Analysten in der Einführung von rhode in Sephora-Stores einen bedeutenden Wachstumstreiber, der mittelfristig zu einer Erholung der Marke beitragen könnte.

Bewertung bleibt hoch

Mit einem KGV von über 70 zählt e.l.f. Beauty weiterhin zu den am höchsten bewerteten Titeln im US-Konsumsektor. Anleger erwarten daher konsequent starkes Wachstum, um diese Bewertung zu rechtfertigen.

Die nun offengelegten rhode-Zahlen könnten diesen Optimismus kurzfristig dämpfen. Dennoch sehen viele Analysten in der Integration von rhode einen strategischen Schritt, um e.l.f. Beauty langfristig stärker im Premium-Hautpflegemarkt zu positionieren.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die elf Beauty Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 110,7EUR auf Tradegate (21. Oktober 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.



