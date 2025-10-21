HEALWELLs KI-Plattform DARWEN AI präsentiert eines der weltweit ersten Beispiele für den Einsatz von KI zur Generierung von regulierungskonformen Real-World-Daten (RWD), die den Patienten einen besseren Zugang und der Pharmabranche größere Fortschritte ermöglichen

- HEALWELL hat in Kooperation mit dem Unternehmen Takeda Pharmaceutical im Rahmen der renommierten United European Gastroenterology (UEG) Week in Berlin am 6. Oktober 2025 neue KI-generierte und regulierungskonforme Real-World-Daten (RWD) zur Dosiseskalation von Vedolizumab bei Colitis ulcerosa und Morbus Crohn präsentiert.

- HEALWELLs KI-Plattform DARWEN AI generierte Real-World-Daten (RWD), die zeigen, dass eine Dosiseskalation von Vedolizumab im Sinne einer Dosiserhöhung von alle 8 Wochen auf alle 4 Wochen das Remissions-Outcome verbesserte, was die Zulassungserweiterung unterstützt und einen gesteigerten Zugang zu diesem Arzneimittel begünstigt. Dies ist eines der weltweit ersten Beispiele für den Einsatz von KI zur Generierung von solchen regulierungskonformen RWD für diese Art von Anwendungen.

- HEALWELLs Fähigkeit zur Generierung von KI-gestützten Real-World-Daten (RWD) und Real-World-Evidenz (RWE) für diese Art von Anwendungen ist weltweit einzigartig und dürfte sich zu einem wichtigen Werttreiber im klinischen und kommerziellen Bereich entwickeln.

- HEALWELL erlangt auf internationaler Ebene immer mehr Anerkennung für seine Führungsrolle im Bereich der KI im Gesundheitswesen. Das Unternehmen wurde als Finalist für die ersten AI Impact Awards 2025 von Newsweek nominiert, weil es eine validierte, ethische KI vorantreibt, die messbare klinische und kommerzielle Auswirkungen hat.

TORONTO, ON, 21. Oktober 2025 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. („HEALWELL“ oder das „Unternehmen“) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass HEALWELLs KI-Plattform DARWEN AI eines der weltweit ersten Beispiele für den Einsatz von KI zur Generierung von Real-World-Daten (RWD) vorgelegt hat, die den Behandlungszugang für Patienten erleichtern, die Produktentwicklung optimieren und höhere Erstattungsbeiträge für die Pharmabranche nach sich ziehen. HEALWELLs Fähigkeit zur Generierung von KI-gestützten Real-World-Daten (RWD) und Real-World-Evidenz (RWE) für diese Art von Anwendungen ist weltweit einzigartig und dürfte sich zu einem wichtigen Werttreiber im klinischen und kommerziellen Bereich entwickeln.