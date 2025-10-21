BARCLAYS stuft EssilorLuxottica auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 305 auf 345 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal des Optikkonzerns sei hervorragend gewesen, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montag. Die Kooperation mit Meta habe ordentlich dazu beigetragen. Der Experte hob seine Schätzungen für Smart-Brillen deutlich an./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 04:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 316,8EUR auf Tradegate (21. Oktober 2025, 09:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Hassan Al-Wakeel

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 345

Kursziel alt: 305

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

