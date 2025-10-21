    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEssilorLuxottica AktievorwärtsNachrichten zu EssilorLuxottica
    BARCLAYS stuft EssilorLuxottica auf 'Overweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 305 auf 345 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal des Optikkonzerns sei hervorragend gewesen, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montag. Die Kooperation mit Meta habe ordentlich dazu beigetragen. Der Experte hob seine Schätzungen für Smart-Brillen deutlich an./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 04:39 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 316,8EUR auf Tradegate (21. Oktober 2025, 09:37 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Hassan Al-Wakeel
    Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 345
    Kursziel alt: 305
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


