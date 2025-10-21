    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    8 % aller Jobs in Deutschland verlangen bereits KI-Kompetenz / Neue Analyse zeigt, wie stark KI den Arbeitsmarkt verändert

    Köln (ots) - Künstliche Intelligenz (KI) verändert den deutschen Arbeitsmarkt
    rasant. Immer mehr Arbeitgeber verlangen Kenntnisse im Umgang mit KI, wer sie
    nicht hat, verliert. Das zeigt eine aktuelle Analyse von ArbeitgeberGold , die 8
    000 Stellenanzeigen auf Indeed, StepStone und der Bundesagentur für Arbeit im
    Zeitraum vom 15. September bis 15. Oktober 2025 ausgewertet hat.

    Von diesen Anzeigen hatten 642 (8 %) einen direkten KI-Bezug. Besonders häufig
    kommt Künstliche Intelligenz in folgenden Berufsfeldern vor:

    - 24 % - IT & Softwareentwicklung: Einsatz von KI-Modellen, Automatisierung,
    Programmierung
    - 18 % - Marketing & Kommunikation: Text- und Bildproduktion,
    Content-Generierung, Kampagnenoptimierung
    - 12 % - Controlling & Business Analytics: Automatisierte Auswertungen,
    Entscheidungsanalysen
    - 12 % - Einkauf & Logistik: Bedarfsvorhersagen, Bestandsoptimierung,
    Lieferkettensteuerung
    - 8 % - Personalsteuerung & HR: KI-basierte Planung, Steuerung von
    Mitarbeitenden

    Im öffentlichen Dienst beträgt der Anteil dagegen nur 2 % (159 Anzeigen) . Ein
    deutliches Zeichen für den technologischen Rückstand gegenüber der
    Privatwirtschaft. Während Unternehmen KI längst in Planung, Analyse und
    Kommunikation integrieren, befindet sich die Verwaltung noch in der
    Erprobungsphase.

    " Unternehmen erkennen, dass sie ohne KI-Kompetenz im Team bald handlungsunfähig
    werden ", sagt Peer Bieber, Geschäftsführer der ArbeitgeberGold GmbH. "Jede
    Welle der Automatisierung hat Jobs redundant gemacht. KI wird das Gleiche tun,
    nur schneller und in Bereichen, die sich bisher sicher fühlten."

    Fazit: KI ersetzt Routineaufgaben und eröffnet Chancen für alle, die sie
    beherrschen. Künstliche Intelligenz wird damit zum neuen Wettbewerbsfaktor für
    Wirtschaft und Verwaltung.

    Die ArbeitgeberGold GmbH berät seit 2010 mittelständische Unternehmen und
    öffentliche Verwaltungen deutschlandweit. Mit Fokus auf Recruiting,
    Personalentwicklung, Digitalisierung und Personaleffizienz entwickelt das Team
    praxisnahe Strategien, die Organisationen entlasten, handlungsfähig machen und
    zukunftssicher aufstellen.

    Pressekontakt:

    ArbeitgeberGold GmbH
    mailto:kontakt@arbeitgebergold.de
    0221 / 33 77 55 70
    Brühler Straße 270, 50968 Köln
    https://arbeitgebergold.de/presse/kuenstliche-intelligenz-arbeitsmarkt/
    https://arbeitgebergold.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180475/6141676
    OTS: ArbeitgeberGold GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    8 % aller Jobs in Deutschland verlangen bereits KI-Kompetenz / Neue Analyse zeigt, wie stark KI den Arbeitsmarkt verändert Künstliche Intelligenz (KI) verändert den deutschen Arbeitsmarkt rasant. Immer mehr Arbeitgeber verlangen Kenntnisse im Umgang mit KI, wer sie nicht hat, verliert. Das zeigt eine aktuelle Analyse von ArbeitgeberGold , die 8 000 Stellenanzeigen auf …