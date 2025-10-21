8 % aller Jobs in Deutschland verlangen bereits KI-Kompetenz / Neue Analyse zeigt, wie stark KI den Arbeitsmarkt verändert

Köln (ots) - Künstliche Intelligenz (KI) verändert den deutschen Arbeitsmarkt

rasant. Immer mehr Arbeitgeber verlangen Kenntnisse im Umgang mit KI, wer sie

nicht hat, verliert. Das zeigt eine aktuelle Analyse von ArbeitgeberGold , die 8

000 Stellenanzeigen auf Indeed, StepStone und der Bundesagentur für Arbeit im

Zeitraum vom 15. September bis 15. Oktober 2025 ausgewertet hat.



Von diesen Anzeigen hatten 642 (8 %) einen direkten KI-Bezug. Besonders häufig

kommt Künstliche Intelligenz in folgenden Berufsfeldern vor:





- 24 % - IT & Softwareentwicklung: Einsatz von KI-Modellen, Automatisierung,

Programmierung

- 18 % - Marketing & Kommunikation: Text- und Bildproduktion,

Content-Generierung, Kampagnenoptimierung

- 12 % - Controlling & Business Analytics: Automatisierte Auswertungen,

Entscheidungsanalysen

- 12 % - Einkauf & Logistik: Bedarfsvorhersagen, Bestandsoptimierung,

Lieferkettensteuerung

- 8 % - Personalsteuerung & HR: KI-basierte Planung, Steuerung von

Mitarbeitenden



Im öffentlichen Dienst beträgt der Anteil dagegen nur 2 % (159 Anzeigen) . Ein

deutliches Zeichen für den technologischen Rückstand gegenüber der

Privatwirtschaft. Während Unternehmen KI längst in Planung, Analyse und

Kommunikation integrieren, befindet sich die Verwaltung noch in der

Erprobungsphase.



" Unternehmen erkennen, dass sie ohne KI-Kompetenz im Team bald handlungsunfähig

werden ", sagt Peer Bieber, Geschäftsführer der ArbeitgeberGold GmbH. "Jede

Welle der Automatisierung hat Jobs redundant gemacht. KI wird das Gleiche tun,

nur schneller und in Bereichen, die sich bisher sicher fühlten."



Fazit: KI ersetzt Routineaufgaben und eröffnet Chancen für alle, die sie

beherrschen. Künstliche Intelligenz wird damit zum neuen Wettbewerbsfaktor für

Wirtschaft und Verwaltung.



Die ArbeitgeberGold GmbH berät seit 2010 mittelständische Unternehmen und

öffentliche Verwaltungen deutschlandweit. Mit Fokus auf Recruiting,

Personalentwicklung, Digitalisierung und Personaleffizienz entwickelt das Team

praxisnahe Strategien, die Organisationen entlasten, handlungsfähig machen und

zukunftssicher aufstellen.



