Seltene-Erden-Aktie: Crash vorbei, oder nur die Ruhe vor dem Handelskrieg-Sturm?

Hintergrund für die vorangegangenen Kursverluste ist ein Vorstoß aus dem US-Finanzministerium: Scott Bessent, Finanzminister unter Präsident Trump, deutete an, den aktuell gültigen Zoll-Waffenstillstand mit China nur zu verlängern, wenn Peking seine Exportbeschränkungen auf kritische Rohstoffe wie seltene Erden überdenkt.

Nachdem das Papier zuletzt über mehrere Handelstage hinweg massiv unter Druck geraten war und fast ein Fünftel an Wert verlor, zeigen sich erste Anzeichen einer Stabilisierung. Dennoch bleibt die Lage fragil – die Schwankungen sind Ausdruck wachsender Unsicherheit rund um die künftige Handelspolitik der USA gegenüber China.

Das Signal kam für viele Marktteilnehmer überraschend – und ließ die Fantasie einer langfristig wachsenden Autarkie des Westens in Sachen Rohstoffversorgung vorerst verpuffen. Tatsächlich ist der Einfluss Chinas auf den globalen Seltenenerdemarkt enorm: Rund 70–80 Prozent der weltweiten Versorgung stammen aus der Volksrepublik.

MP Materials positioniert sich zwar als strategisch bedeutende Alternative, doch der Markt bewertet solche geopolitischen Risiken schnell um – ein Tweet, eine Rede, ein Minister-Statement reichen aus, um die Bewertung zu drehen.

Dabei ist das operative Geschäft keineswegs schwach. Im Gegenteil: Analysten gehen für das laufende Quartal, dessen Zahlen am 6. November veröffentlicht werden, von einem deutlichen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr aus. Der Rückgang der Verluste und ein überraschend starker Auftragseingang aus dem Verteidigungsbereich nähren Hoffnungen auf eine Trendwende. Neue Partnerschaften im Energiesektor könnten zudem für strukturellen Rückenwind sorgen.

Trotzdem bleibt das Sentiment gespalten. Während einige Analysten ihre Kursziele zuletzt anhoben – so etwa Needham mit einem neuen Ziel von 95 US-Dollar –, verweisen andere auf die jüngsten Insiderverkäufe durch Führungskräfte, die als belastendes Signal interpretiert werden.

Am Ende dürfte der nächste Impuls erneut nicht aus der Bilanz, sondern aus dem politischen Raum kommen. Der Countdown läuft – nicht nur für MP Materials, sondern für die Frage, wie unabhängig der Westen bei kritischen Rohstoffen wirklich werden kann.



Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die MP Materials Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 70,60EUR auf Tradegate (21. Oktober 2025, 14:32 Uhr) gehandelt.