    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFriedrich Vorwerk Group AktievorwärtsNachrichten zu Friedrich Vorwerk Group
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft Friedrich Vorwerk auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Underperform" belassen. Der Bericht zum dritten Quartal sende ein starkes Signal in Richtung Jahresende, schrieb Martin Comtesse am Dienstag. Das Wachstum des Pipeline- und Anlagenbauers liege weiter über den Erwartungen./ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 02:49 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 02:49 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,33 % und einem Kurs von 99,00EUR auf Tradegate (21. Oktober 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Martin Comtesse
    Analysiertes Unternehmen: Friedrich Vorwerk
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 64
    Kursziel alt: 64
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft Friedrich Vorwerk auf 'Underperform' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Underperform" belassen. Der Bericht zum dritten Quartal sende ein starkes Signal in Richtung Jahresende, schrieb Martin Comtesse am Dienstag. Das …