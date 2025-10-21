JEFFERIES stuft Friedrich Vorwerk auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Underperform" belassen. Der Bericht zum dritten Quartal sende ein starkes Signal in Richtung Jahresende, schrieb Martin Comtesse am Dienstag. Das Wachstum des Pipeline- und Anlagenbauers liege weiter über den Erwartungen./agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 02:49 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 02:49 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,33 % und einem Kurs von 99,00EUR auf Tradegate (21. Oktober 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Comtesse

Analysiertes Unternehmen: Friedrich Vorwerk

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 64

Kursziel alt: 64

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

