    Börsen Start Update

    Börsenstart Europa - 21.10. - FTSE Athex 20 stark +2,48 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Der DAX steht bei 24.280,14 PKT und verliert bisher -0,21 %.
    Top-Werte: Infineon Technologies +0,86 %, E.ON +0,37 %, Porsche Holding SE +0,36 %
    Flop-Werte: Rheinmetall -1,33 %, BASF -1,00 %, Deutsche Bank -0,76 %

    Der MDAX bewegt sich bei 30.226,58 PKT und steigt um +0,53 %.
    Top-Werte: Jungheinrich +2,08 %, HelloFresh +1,69 %, AIXTRON +1,22 %
    Flop-Werte: RENK Group -2,86 %, Lanxess -1,73 %, HENSOLDT -1,70 %

    Der TecDAX bewegt sich bei 3.764,74 PKT und steigt um +0,22 %.
    Top-Werte: Jenoptik +2,04 %, Evotec +1,25 %, AIXTRON +1,22 %
    Flop-Werte: SMA Solar Technology -2,30 %, HENSOLDT -1,70 %, PNE -1,65 %

    Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.685,56 PKT und fällt um -0,08 %.
    Top-Werte: Hermes International +0,92 %, Infineon Technologies +0,86 %, Sanofi +0,84 %
    Flop-Werte: BNP Paribas (A) -2,81 %, Rheinmetall -1,33 %, L'Oreal -1,04 %

    Der ATX steht aktuell (09:59:51) bei 4.638,28 PKT und steigt um +0,51 %.
    Top-Werte: BAWAG Group +2,86 %, Immofinanz +1,09 %, Erste Group Bank +0,87 %
    Flop-Werte: DO & CO -1,74 %, PORR -1,43 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,21 %

    Der SMI bewegt sich bei 12.606,65 PKT und fällt um -0,44 %.
    Top-Werte: Zurich Insurance Group +0,40 %, CIE Financiere Richemont +0,32 %, Alcon +0,31 %
    Flop-Werte: UBS Group -1,34 %, Sika -0,89 %, Nestle -0,81 %

    Der CAC 40 steht aktuell (09:59:19) bei 8.222,09 PKT und steigt um +0,09 %.
    Top-Werte: Edenred Bearer and /or registered shares +12,86 %, Kering +2,19 %, STMicroelectronics +1,35 %
    Flop-Werte: Eurofins Scientific -7,02 %, BNP Paribas (A) -2,81 %, L'Oreal -1,04 %

    Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:23) bei 2.739,56 PKT und steigt um +0,17 %.
    Top-Werte: Getinge (B) +3,57 %, Assa Abloy Registered (B) +3,22 %, Sandvik +1,31 %
    Flop-Werte: Tele2 (B) -2,35 %, SSAB Registered (A) -1,20 %, Securitas Shs(B) -1,06 %

    Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.960,00 PKT und steigt um +2,48 %.
    Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +2,05 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,33 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,11 %
    Flop-Werte: Coca-Cola HBC -1,35 %, Jumbo -0,66 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,28 %



    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
