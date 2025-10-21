Trump, Xi und Takaichi zünden Asien-Rallye: Nikkei fast bei 50.000!

Die asiatischen Aktienmärkte sind am Dienstag deutlich gestiegen, nachdem die Aussicht auf eine Entspannung der Handelsspannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China die Risikobereitschaft der Anleger ankurbelte.

Gleichzeitig sorgte die Wahl von Sanae Takaichi zur neuen Premierministerin Japans für einen kräftigen Anstieg des Nikkei-Index, während der Yen an Wert verlor.

US-Präsident Donald Trump zeigte sich optimistisch, ein faires Handelsabkommen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu erzielen, und spielte die Risiken eines möglichen Konflikts um Taiwan herunter. Anleger richten ihren Fokus nun auf das für nächste Woche geplante Treffen der beiden Staatschefs am Rande einer Wirtschaftskonferenz in Südkorea.

Der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans erreichte den höchsten Stand seit vier Jahren. In China legte der Shanghai Composite Index leicht zu, während der Hang Seng in Hongkong um ein Prozent zulegte. In Japan kletterte der Nikkei auf ein neues Rekordhoch und näherte sich der Marke von 50.000 Punkten.

Australische Aktien verzeichneten ebenfalls Zugewinne, da Investoren in Unternehmen aus dem Bereich seltener Erden und kritischer Mineralien investierten. Hintergrund war ein neuer Liefervertrag zwischen Australien und den Vereinigten Staaten.

Die positive Stimmung folgte einer Woche, in der Sorgen über notleidende Kredite bei US-Regionalbanken und der anhaltende Regierungsstillstand die Märkte belastet hatten. "Der Markt hat die Mauer der Sorgen mit Leichtigkeit überwunden, da neues Kapital in risikoreiche Anlagen floss", zitierte Reuters Chris Weston, Forschungsleiter bei Pepperstone.

Auch die Aussicht auf bevorstehende Zinssenkungen durch die Federal Reserve sowie Signale aus dem Weißen Haus, wonach der Government Shutdown bald enden könnte, stützten die Märkte. In den USA verzeichneten die großen Aktienindizes kräftige Zugewinne, wobei insbesondere Chip-Aktien neue Rekordhochs erreichten. Laut JPMorgan-Stratege Mixo Das bleibt der globale Ausblick für Aktien positiv:

"Der größte Treiber ist derzeit die extrem lockere Geldpolitik. Die Wirtschaft ist weit von einer Rezession entfernt."

In Japan wurde Sanae Takaichi am Dienstag offiziell zur ersten Premierministerin des Landes gewählt. Analysten erwarten, dass sie die expansive Geldpolitik der Bank of Japan fortsetzen und Zinserhöhungen ablehnen wird. Eine Haltung, die den Yen belastet, aber die Aktienmärkte beflügeln könnte.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





