KI macht die Praxisorganisation smarter (FOTO)
Koblenz (ots) - Arzt und IT-Experte Dr. Tobias Schäfer erklärt, wie KI für eine
spürbare Entlastung bei der Praxisorganisation sorgt und mehr Zeit für die
direkte Patientenversorgung bringt.
Abrechnungen, Qualitätsmanagement, Berichtspflichten: Steigender
Administrationsaufwand und wachsende Bürokratie haben zur Folge, dass die
Ärzteschaft immer mehr Zeit am Schreibtisch statt am Patienten verbringt. Der
Fachkräftemangel verschärft die Situation zusätzlich, denn im Praxisalltag fällt
eine Vielzahl von Routineaufgaben an, für die immer weniger Personal zur
Verfügung steht. Steigende Patientenzahlen und ein Vergütungssystem mit
Regelleistungsvolumen sorgen zudem für ökonomischen Druck. Die Folge sind vor
allem kürzere Konsultationszeiten: Statt individueller Betreuung herrscht oft
Fließbandmedizin. Das ist sowohl für Ärztinnen und Ärzte mit ihren Praxisteams
als auch Patientinnen und Patienten unbefriedigend.
Herr Dr. Schäfer, wie kann digitale Praxissoftware Ärzteschaft und Medizinische
Fachangestellte entlasten?
Praxissoftware ist heute bereits weit mehr als nur eine reine Dokumentations-
und Abrechnungslösung: Sie kann den gesamten Praxisworkflow optimieren.
Angefangen bei Telefonassistenten über digitale Anamnesebögen bis hin zur
Dokumentation der Sprechstunde selbst.
Welche Rolle spielen KI-gestützte Funktionen dabei?
Künstliche Intelligenz hält zunehmend Einzug in die Praxisverwaltungssysteme und
bringt nochmal eine ganz neue Dimension ein, weil sie die Interaktion zwischen
Nutzer und Software deutlich verändern kann. Unser CGM one TelefonAssistent
beispielsweise kann mithilfe von KI bereits viele Anfragen wie eine
Folgeterminvereinbarung oder eine Rezeptausstellung abarbeiten, ohne dass ein
Praxisteammitglied ans Telefon gehen muss. Auch die Sprechstunde selbst wird
effizienter, indem unsere KI ein Transkript des Gesprächs erzeugt, inklusive
automatischer Zusammenfassung - und zwar in einem Format, das sofort für
verschiedene Zwecke wie Karteikarte, Patientenakte oder Arztbrief übernommen
werden kann.
Wie unterstützen CGM-Lösungen konkret im Praxisalltag?
Der Schwerpunkt unserer KI-Anwendungen liegt derzeit auf der Unterstützung bei
administrativen Tätigkeiten, etwa in Form der automatischen
Codierungsunterstützung, des Dokumentationsassistenten oder des
Telefonassistenten. Wir sind Marktführer für Arztinformationssysteme. Im August
haben wir ein neues System auf den Markt gebracht. CGM Praxis ist ein
vollständig cloudbasiertes System, das bereits im Kern KI-Funktionalitäten
beinhaltet. Das System wird so vom Arztinformations- zu einem echten
