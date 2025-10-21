KI macht die Praxisorganisation smarter (FOTO)

Koblenz (ots) - Arzt und IT-Experte Dr. Tobias Schäfer erklärt, wie KI für eine

spürbare Entlastung bei der Praxisorganisation sorgt und mehr Zeit für die

direkte Patientenversorgung bringt.



Abrechnungen, Qualitätsmanagement, Berichtspflichten: Steigender

Administrationsaufwand und wachsende Bürokratie haben zur Folge, dass die

Ärzteschaft immer mehr Zeit am Schreibtisch statt am Patienten verbringt. Der

Fachkräftemangel verschärft die Situation zusätzlich, denn im Praxisalltag fällt

eine Vielzahl von Routineaufgaben an, für die immer weniger Personal zur

Verfügung steht. Steigende Patientenzahlen und ein Vergütungssystem mit

Regelleistungsvolumen sorgen zudem für ökonomischen Druck. Die Folge sind vor

allem kürzere Konsultationszeiten: Statt individueller Betreuung herrscht oft

Fließbandmedizin. Das ist sowohl für Ärztinnen und Ärzte mit ihren Praxisteams

als auch Patientinnen und Patienten unbefriedigend.







Fachangestellte entlasten?



Praxissoftware ist heute bereits weit mehr als nur eine reine Dokumentations-

und Abrechnungslösung: Sie kann den gesamten Praxisworkflow optimieren.

Angefangen bei Telefonassistenten über digitale Anamnesebögen bis hin zur

Dokumentation der Sprechstunde selbst.



Welche Rolle spielen KI-gestützte Funktionen dabei?



Künstliche Intelligenz hält zunehmend Einzug in die Praxisverwaltungssysteme und

bringt nochmal eine ganz neue Dimension ein, weil sie die Interaktion zwischen

Nutzer und Software deutlich verändern kann. Unser CGM one TelefonAssistent

beispielsweise kann mithilfe von KI bereits viele Anfragen wie eine

Folgeterminvereinbarung oder eine Rezeptausstellung abarbeiten, ohne dass ein

Praxisteammitglied ans Telefon gehen muss. Auch die Sprechstunde selbst wird

effizienter, indem unsere KI ein Transkript des Gesprächs erzeugt, inklusive

automatischer Zusammenfassung - und zwar in einem Format, das sofort für

verschiedene Zwecke wie Karteikarte, Patientenakte oder Arztbrief übernommen

werden kann.



Wie unterstützen CGM-Lösungen konkret im Praxisalltag?



Der Schwerpunkt unserer KI-Anwendungen liegt derzeit auf der Unterstützung bei

administrativen Tätigkeiten, etwa in Form der automatischen

Codierungsunterstützung, des Dokumentationsassistenten oder des

Telefonassistenten. Wir sind Marktführer für Arztinformationssysteme. Im August

haben wir ein neues System auf den Markt gebracht. CGM Praxis ist ein

vollständig cloudbasiertes System, das bereits im Kern KI-Funktionalitäten

beinhaltet. Das System wird so vom Arztinformations- zu einem echten Seite 1 von 2 Seite 2 ►





