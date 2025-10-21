    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    KI macht die Praxisorganisation smarter (FOTO)

    Koblenz (ots) - Arzt und IT-Experte Dr. Tobias Schäfer erklärt, wie KI für eine
    spürbare Entlastung bei der Praxisorganisation sorgt und mehr Zeit für die
    direkte Patientenversorgung bringt.

    Abrechnungen, Qualitätsmanagement, Berichtspflichten: Steigender
    Administrationsaufwand und wachsende Bürokratie haben zur Folge, dass die
    Ärzteschaft immer mehr Zeit am Schreibtisch statt am Patienten verbringt. Der
    Fachkräftemangel verschärft die Situation zusätzlich, denn im Praxisalltag fällt
    eine Vielzahl von Routineaufgaben an, für die immer weniger Personal zur
    Verfügung steht. Steigende Patientenzahlen und ein Vergütungssystem mit
    Regelleistungsvolumen sorgen zudem für ökonomischen Druck. Die Folge sind vor
    allem kürzere Konsultationszeiten: Statt individueller Betreuung herrscht oft
    Fließbandmedizin. Das ist sowohl für Ärztinnen und Ärzte mit ihren Praxisteams
    als auch Patientinnen und Patienten unbefriedigend.

    Herr Dr. Schäfer, wie kann digitale Praxissoftware Ärzteschaft und Medizinische
    Fachangestellte entlasten?

    Praxissoftware ist heute bereits weit mehr als nur eine reine Dokumentations-
    und Abrechnungslösung: Sie kann den gesamten Praxisworkflow optimieren.
    Angefangen bei Telefonassistenten über digitale Anamnesebögen bis hin zur
    Dokumentation der Sprechstunde selbst.

    Welche Rolle spielen KI-gestützte Funktionen dabei?

    Künstliche Intelligenz hält zunehmend Einzug in die Praxisverwaltungssysteme und
    bringt nochmal eine ganz neue Dimension ein, weil sie die Interaktion zwischen
    Nutzer und Software deutlich verändern kann. Unser CGM one TelefonAssistent
    beispielsweise kann mithilfe von KI bereits viele Anfragen wie eine
    Folgeterminvereinbarung oder eine Rezeptausstellung abarbeiten, ohne dass ein
    Praxisteammitglied ans Telefon gehen muss. Auch die Sprechstunde selbst wird
    effizienter, indem unsere KI ein Transkript des Gesprächs erzeugt, inklusive
    automatischer Zusammenfassung - und zwar in einem Format, das sofort für
    verschiedene Zwecke wie Karteikarte, Patientenakte oder Arztbrief übernommen
    werden kann.

    Wie unterstützen CGM-Lösungen konkret im Praxisalltag?

    Der Schwerpunkt unserer KI-Anwendungen liegt derzeit auf der Unterstützung bei
    administrativen Tätigkeiten, etwa in Form der automatischen
    Codierungsunterstützung, des Dokumentationsassistenten oder des
    Telefonassistenten. Wir sind Marktführer für Arztinformationssysteme. Im August
    haben wir ein neues System auf den Markt gebracht. CGM Praxis ist ein
    vollständig cloudbasiertes System, das bereits im Kern KI-Funktionalitäten
    beinhaltet. Das System wird so vom Arztinformations- zu einem echten
