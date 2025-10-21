Intel N150 Hybrid-NAS mit Dual-5GbE, AI-Datenschutz und bis zu 144 TB erweiterbarem Speicher (FOTO)

Shenzhen,China (ots) - TerraMaster stellt stolz die Serien F4-425 Plus undF2-425 Plus vor, zwei hybride Network Attached Storage (NAS)-Geräte, die sich anTechnik-Enthusiasten, kleine Unternehmen und Privatanwender richten. Das F4-425Plus verfügt über ein neuartiges 3+4-Bay-Design, das F2-425 Plus über eine3+2-Bay-Konfiguration für Einstiegs-Erweiterungen. Beide Modelle bietenDual-5GbE-Highspeed-Netzwerk, drei M.2-SSD-Steckplätze, AI-gestütztenDatenschutz und hybride Speicherkapazitäten von bis zu 144 TB/84 TB. Zusammenmit TOS 6 und der Business Backup Suite (BBS)(https://www.terra-master.com/de-de/pages/bbs) liefern sie nahtloses Managementund umfassenden Datenschutz.Leistungsstark & skalierbar Die Modelle F4-425 Plus und F2-425 Plus werden voneinem Intel N150 Quad-Core-Prozessor (bis zu 3,6 GHz), 16GB/8GB DDR5-Speicherund dualen 5GbE-Netzwerkschnittstellen angetrieben und erreichenÜbertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1010 MB/s, um anspruchsvolleDatenverarbeitungsaufgaben mühelos zu bewältigen. Beide Modelle verfügen überein innovatives Design mit drei M.2-SSD-Steckplätzen (bis zu 8TB pro Stück), dieentweder als Hochgeschwindigkeits-Cache oder als unabhängige Speicherpoolsdienen können. Die proprietäre TRAID(https://www.terra-master.com/de-de/pages/terramaster-traid) -Technologie vonTerraMaster steigert die Lese-/Schreibgeschwindigkeit um 30 % und erhöhtgleichzeitig die Datensicherheit und Redundanz, was die Speicherarchitekturrevolutioniert. Jede HDD unterstützt bis zu 30TB, und der Speicher kann nahtlosüber USB-verbundene Speicher-Arrays erweitert werden, was nahezu unbegrenzteSkalierbarkeit ermöglicht.Hervorragende Laufwerkskompatibilität & kollaborative Innovation TerraMasterverfolgt eine Philosophie der offenen Zusammenarbeit und arbeitet mit führendenLaufwerksherstellern wie Western Digital und Seagate zusammen, um ein robustesSpeicher-Ökosystem zu schaffen. Als Marktführer führt TerraMasterKompatibilitätstests mit über 50 gängigen Laufwerksmodellen durch, um Leistungund Stabilität sicherzustellen und ein zuverlässiges Benutzererlebnis zuliefern. Durch diese Partnerschaften treibt TerraMaster Innovationen in derNAS-Technologie voran und bietet effiziente und zukunftsweisendeSpeicherlösungen.Der F4-425 Plus und der F2-425 Plus bieten leistungsstarke Hardware und flexibleAnpassungsmöglichkeiten für Technik-Enthusiasten und entfalten kreativesPotenzial.Robuste Hardware : Der Intel N150 Quad-Core-Prozessor und 16GB/8GBDDR5-Speicher, kombiniert mit integrierter UHD-Grafik, ermöglichen