TerraMaster F4-425 Plus und F2-425 Plus starten
Intel N150 Hybrid-NAS mit Dual-5GbE, AI-Datenschutz und bis zu 144 TB erweiterbarem Speicher (FOTO)
Shenzhen,China (ots) - TerraMaster stellt stolz die Serien F4-425 Plus und
F2-425 Plus vor, zwei hybride Network Attached Storage (NAS)-Geräte, die sich an
Technik-Enthusiasten, kleine Unternehmen und Privatanwender richten. Das F4-425
Plus verfügt über ein neuartiges 3+4-Bay-Design, das F2-425 Plus über eine
3+2-Bay-Konfiguration für Einstiegs-Erweiterungen. Beide Modelle bieten
Dual-5GbE-Highspeed-Netzwerk, drei M.2-SSD-Steckplätze, AI-gestützten
Datenschutz und hybride Speicherkapazitäten von bis zu 144 TB/84 TB. Zusammen
mit TOS 6 und der Business Backup Suite (BBS)
(https://www.terra-master.com/de-de/pages/bbs) liefern sie nahtloses Management
und umfassenden Datenschutz.
Leistungsstark & skalierbar Die Modelle F4-425 Plus und F2-425 Plus werden von
einem Intel N150 Quad-Core-Prozessor (bis zu 3,6 GHz), 16GB/8GB DDR5-Speicher
und dualen 5GbE-Netzwerkschnittstellen angetrieben und erreichen
Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1010 MB/s, um anspruchsvolle
Datenverarbeitungsaufgaben mühelos zu bewältigen. Beide Modelle verfügen über
ein innovatives Design mit drei M.2-SSD-Steckplätzen (bis zu 8TB pro Stück), die
entweder als Hochgeschwindigkeits-Cache oder als unabhängige Speicherpools
dienen können. Die proprietäre TRAID
(https://www.terra-master.com/de-de/pages/terramaster-traid) -Technologie von
TerraMaster steigert die Lese-/Schreibgeschwindigkeit um 30 % und erhöht
gleichzeitig die Datensicherheit und Redundanz, was die Speicherarchitektur
revolutioniert. Jede HDD unterstützt bis zu 30TB, und der Speicher kann nahtlos
über USB-verbundene Speicher-Arrays erweitert werden, was nahezu unbegrenzte
Skalierbarkeit ermöglicht.
Hervorragende Laufwerkskompatibilität & kollaborative Innovation TerraMaster
verfolgt eine Philosophie der offenen Zusammenarbeit und arbeitet mit führenden
Laufwerksherstellern wie Western Digital und Seagate zusammen, um ein robustes
Speicher-Ökosystem zu schaffen. Als Marktführer führt TerraMaster
Kompatibilitätstests mit über 50 gängigen Laufwerksmodellen durch, um Leistung
und Stabilität sicherzustellen und ein zuverlässiges Benutzererlebnis zu
liefern. Durch diese Partnerschaften treibt TerraMaster Innovationen in der
NAS-Technologie voran und bietet effiziente und zukunftsweisende
Speicherlösungen.
Der F4-425 Plus und der F2-425 Plus bieten leistungsstarke Hardware und flexible
Anpassungsmöglichkeiten für Technik-Enthusiasten und entfalten kreatives
Potenzial.
Robuste Hardware : Der Intel N150 Quad-Core-Prozessor und 16GB/8GB
DDR5-Speicher, kombiniert mit integrierter UHD-Grafik, ermöglichen
telltomtrader schrieb 16.10.25, 11:20
🚨BREAKING: Nvidia to invest $5 Billion in Intel 🤯 the stock signal is up +30% overnight and there is more to come:mitdiskutieren »
• Nvidia just invested $5B in Intel, Co-Develop Chips
• Trump Confirmed 10% US Stake in Intel
• SoftBank bought $2B in Intel Shares
• 3 Stocks including Intel just hit a Golden Cross
• Qualcomm had approached Intel about a potential takeover, aiming to acquire the struggling chipmaker
• INTC is among the Top 5 Stocks Republican Senators are buying (by Portfolio Allocation Weight)
And more updates in the app that explains how todays move was predictable! The team is growing fast and making profits some doubled and tripled their accounts just this month!
And the best of the best? We’re just getting started there is more to come 🚀
Tikeltakel schrieb 14.10.25, 00:43
mitdiskutieren »
ja, ich glaube auch dass Trump/USA und Intel das schon gerne möchten, nur obs dann auch klappt ist halt andere Frage. Die letzten 3-5 Jahre wollte Intel bestimmt auch viel erfolgreicher sein, nur hat halt nicht funktioniert^^...
Aktientrend_ schrieb 13.10.25, 09:51
Warum Gerüchte? Intel hat Verträge mit NVIDIA geschlossen über die nächsten Jahre bzw Jahrzehnte. Die nächsten Generationen KI Chips sollen mithilfe von Intel Foundry entwickelt und gefertigt werden. Gleichzeitig entwickelt man SoCs basierenden auf x86 Intel CPU heißt alle Serverchips was ungefähr 90% des NVIDIA Umsatzes ausmacht werden zukünftig Intel Chips beinhalten als SoC. Gleichzeitig lockt 1 Großkunde andere Großkunden an. Die Zukunft der Fertigung liegt in den usa bei Intel. Die usa haben bereits unter Biden Intel zur nationalen Sicherheit erklärt und hält jetzt 10% des Unternehmens. Sicherer geht’s nicht.mitdiskutieren »
