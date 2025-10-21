    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel

    Intel N150 Hybrid-NAS mit Dual-5GbE, AI-Datenschutz und bis zu 144 TB erweiterbarem Speicher (FOTO)

    Shenzhen,China (ots) - TerraMaster stellt stolz die Serien F4-425 Plus und
    F2-425 Plus vor, zwei hybride Network Attached Storage (NAS)-Geräte, die sich an
    Technik-Enthusiasten, kleine Unternehmen und Privatanwender richten. Das F4-425
    Plus verfügt über ein neuartiges 3+4-Bay-Design, das F2-425 Plus über eine
    3+2-Bay-Konfiguration für Einstiegs-Erweiterungen. Beide Modelle bieten
    Dual-5GbE-Highspeed-Netzwerk, drei M.2-SSD-Steckplätze, AI-gestützten
    Datenschutz und hybride Speicherkapazitäten von bis zu 144 TB/84 TB. Zusammen
    mit TOS 6 und der Business Backup Suite (BBS)
    (https://www.terra-master.com/de-de/pages/bbs) liefern sie nahtloses Management
    und umfassenden Datenschutz.

    Leistungsstark & skalierbar Die Modelle F4-425 Plus und F2-425 Plus werden von
    einem Intel N150 Quad-Core-Prozessor (bis zu 3,6 GHz), 16GB/8GB DDR5-Speicher
    und dualen 5GbE-Netzwerkschnittstellen angetrieben und erreichen
    Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1010 MB/s, um anspruchsvolle
    Datenverarbeitungsaufgaben mühelos zu bewältigen. Beide Modelle verfügen über
    ein innovatives Design mit drei M.2-SSD-Steckplätzen (bis zu 8TB pro Stück), die
    entweder als Hochgeschwindigkeits-Cache oder als unabhängige Speicherpools
    dienen können. Die proprietäre TRAID
    (https://www.terra-master.com/de-de/pages/terramaster-traid) -Technologie von
    TerraMaster steigert die Lese-/Schreibgeschwindigkeit um 30 % und erhöht
    gleichzeitig die Datensicherheit und Redundanz, was die Speicherarchitektur
    revolutioniert. Jede HDD unterstützt bis zu 30TB, und der Speicher kann nahtlos
    über USB-verbundene Speicher-Arrays erweitert werden, was nahezu unbegrenzte
    Skalierbarkeit ermöglicht.

    Hervorragende Laufwerkskompatibilität & kollaborative Innovation TerraMaster
    verfolgt eine Philosophie der offenen Zusammenarbeit und arbeitet mit führenden
    Laufwerksherstellern wie Western Digital und Seagate zusammen, um ein robustes
    Speicher-Ökosystem zu schaffen. Als Marktführer führt TerraMaster
    Kompatibilitätstests mit über 50 gängigen Laufwerksmodellen durch, um Leistung
    und Stabilität sicherzustellen und ein zuverlässiges Benutzererlebnis zu
    liefern. Durch diese Partnerschaften treibt TerraMaster Innovationen in der
    NAS-Technologie voran und bietet effiziente und zukunftsweisende
    Speicherlösungen.

    Der F4-425 Plus und der F2-425 Plus bieten leistungsstarke Hardware und flexible
    Anpassungsmöglichkeiten für Technik-Enthusiasten und entfalten kreatives
    Potenzial.

    Robuste Hardware : Der Intel N150 Quad-Core-Prozessor und 16GB/8GB
    DDR5-Speicher, kombiniert mit integrierter UHD-Grafik, ermöglichen
    Seite 1 von 2 



