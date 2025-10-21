86 % der im Jahr 2024 importierten Nudeln kamen aus Italien

WIESBADEN (ots) - Die Importe von Nudeln sind im vergangenen Jahr auf einen

neuen Höchststand gestiegen. Der Großteil davon stammt aus Italien. Knapp 469

700 Tonnen Nudeln im Wert von knapp 646,6 Millionen Euro importierte Deutschland

im Jahr 2024 aus dem Ausland. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) zum

Weltnudeltag am 25. Oktober mitteilt, kamen knapp 404 100 Tonnen oder 86,0 % der

importierten Teigwaren aus Italien. Mit großem Abstand folgten Österreich mit

knapp 16 800 Tonnen oder 3,6 % aller Nudelimporte sowie die Türkei mit knapp 7

200 Tonnen oder 1,5 %.



Im Jahr 2024 wurden insgesamt 9,1 % mehr Nudeln als im Vorjahr (2023: 430 600

Tonnen) importiert. Binnen zehn Jahren erhöhte sich die Importmenge um 25,9 %

(2014: 372 900 Tonnen). Dabei lagen die Importe stets deutlich über den

Exporten. Im Jahr 2024 exportierte Deutschland gut 108 200 Tonnen Nudeln im Wert

von 168,5 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahr 2023 wurden 12,6 % mehr

Teigwaren exportiert. Binnen zehn Jahren hat sich die ausgeführte Menge mehr als

verdoppelt (+133,6 %). Die wichtigsten Abnehmer von Nudeln aus Deutschland waren

Frankreich mit 23,2 % der Exporte im Jahr 2024, das Vereinigte Königreich mit

20,1 % und Polen mit 9,1 %.





Seit 2023 werden mehr Nudeln ohne Eier produziert als mit Eiern



Zudem werden deutlich mehr Nudeln nach Deutschland importiert, als hierzulande

produziert werden. Im vergangenen Jahr wurden 289 800 Tonnen Nudeln und ähnliche

Teigwaren in Deutschland hergestellt. Das waren 8,7 % mehr als zehn Jahre zuvor

(2014: 266 700 Tonnen). Der Anstieg der heimischen Produktion ist dabei vor

allem auf den Trend zu veganen Nudeln zurückzuführen: So werden seit 2023

hierzulande mehr Nudeln ohne Eier produziert als solche, die Eier enthalten. Die

Produktion von Nudeln ohne Eier lag im Jahr 2024 bei knapp 148 400 Tonnen, bei

Nudeln mit Eiern bei gut 141 400 Tonnen. Während sich die Produktion von Nudeln

ohne Eier binnen zehn Jahren fast verdoppelte (+92,8 %), ging die Produktion

Eier-enthaltender Nudeln um gut ein Viertel zurück (-25,5 %).



Methodische Hinweise:



Gegenstand der Außenhandelsstatistik ist der grenzüberschreitende Warenverkehr

Deutschlands mit dem Ausland. Die Angaben zu Importen und Exporten von Nudeln

beziehen sich auf folgende Warennummern:



WA19021100 Teigwaren, ungekocht, ungefüllt, Eier enthaltend



WA19021910 Teigwaren, ungekocht, ungefüllt, ohne Weichweizen



WA19021990 Teigwaren, ungekocht, ungefüllt, mit Weichweizen



Der Berichtskreis der Produktionsstatistik umfasst Betriebe von Unternehmen des

Produzierenden Gewerbes mit 20 und mehr Beschäftigten. Dargestellt werden nach

dem Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken "Makkaroni, Nudeln und ähnliche

Teigwaren, weder gekocht oder gefüllt noch in anderer Weise zubereitet" unter

der Meldenummer GP19-107311300 "Eier enthaltend" sowie unter GP19-107311500

"keine Eier enthaltend". Weiterführende Informationen finden sich im

Qualitätsbericht Produktionserhebungen.



Weitere Informationen:



Weitere Daten zum Außenhandel sind in den Tabellen 51000 der Datenbank

GENESIS-Online abrufbar.



Detaillierte Daten zur Produktion von Nudeln und ähnlichen Teigwaren können über

die Tabellen 42131-0002 und 42131-0004 in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen

werden.



Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und

Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.



