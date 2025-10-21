    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    86 % der im Jahr 2024 importierten Nudeln kamen aus Italien

    WIESBADEN (ots) - Die Importe von Nudeln sind im vergangenen Jahr auf einen
    neuen Höchststand gestiegen. Der Großteil davon stammt aus Italien. Knapp 469
    700 Tonnen Nudeln im Wert von knapp 646,6 Millionen Euro importierte Deutschland
    im Jahr 2024 aus dem Ausland. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) zum
    Weltnudeltag am 25. Oktober mitteilt, kamen knapp 404 100 Tonnen oder 86,0 % der
    importierten Teigwaren aus Italien. Mit großem Abstand folgten Österreich mit
    knapp 16 800 Tonnen oder 3,6 % aller Nudelimporte sowie die Türkei mit knapp 7
    200 Tonnen oder 1,5 %.

    Im Jahr 2024 wurden insgesamt 9,1 % mehr Nudeln als im Vorjahr (2023: 430 600
    Tonnen) importiert. Binnen zehn Jahren erhöhte sich die Importmenge um 25,9 %
    (2014: 372 900 Tonnen). Dabei lagen die Importe stets deutlich über den
    Exporten. Im Jahr 2024 exportierte Deutschland gut 108 200 Tonnen Nudeln im Wert
    von 168,5 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahr 2023 wurden 12,6 % mehr
    Teigwaren exportiert. Binnen zehn Jahren hat sich die ausgeführte Menge mehr als
    verdoppelt (+133,6 %). Die wichtigsten Abnehmer von Nudeln aus Deutschland waren
    Frankreich mit 23,2 % der Exporte im Jahr 2024, das Vereinigte Königreich mit
    20,1 % und Polen mit 9,1 %.

    Seit 2023 werden mehr Nudeln ohne Eier produziert als mit Eiern

    Zudem werden deutlich mehr Nudeln nach Deutschland importiert, als hierzulande
    produziert werden. Im vergangenen Jahr wurden 289 800 Tonnen Nudeln und ähnliche
    Teigwaren in Deutschland hergestellt. Das waren 8,7 % mehr als zehn Jahre zuvor
    (2014: 266 700 Tonnen). Der Anstieg der heimischen Produktion ist dabei vor
    allem auf den Trend zu veganen Nudeln zurückzuführen: So werden seit 2023
    hierzulande mehr Nudeln ohne Eier produziert als solche, die Eier enthalten. Die
    Produktion von Nudeln ohne Eier lag im Jahr 2024 bei knapp 148 400 Tonnen, bei
    Nudeln mit Eiern bei gut 141 400 Tonnen. Während sich die Produktion von Nudeln
    ohne Eier binnen zehn Jahren fast verdoppelte (+92,8 %), ging die Produktion
    Eier-enthaltender Nudeln um gut ein Viertel zurück (-25,5 %).

    Methodische Hinweise:

    Gegenstand der Außenhandelsstatistik ist der grenzüberschreitende Warenverkehr
    Deutschlands mit dem Ausland. Die Angaben zu Importen und Exporten von Nudeln
    beziehen sich auf folgende Warennummern:

    WA19021100 Teigwaren, ungekocht, ungefüllt, Eier enthaltend

    WA19021910 Teigwaren, ungekocht, ungefüllt, ohne Weichweizen

    WA19021990 Teigwaren, ungekocht, ungefüllt, mit Weichweizen

    Der Berichtskreis der Produktionsstatistik umfasst Betriebe von Unternehmen des
    Produzierenden Gewerbes mit 20 und mehr Beschäftigten. Dargestellt werden nach
    dem Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken "Makkaroni, Nudeln und ähnliche
    Teigwaren, weder gekocht oder gefüllt noch in anderer Weise zubereitet" unter
    der Meldenummer GP19-107311300 "Eier enthaltend" sowie unter GP19-107311500
    "keine Eier enthaltend". Weiterführende Informationen finden sich im
    Qualitätsbericht Produktionserhebungen.

    Weitere Informationen:

    Weitere Daten zum Außenhandel sind in den Tabellen 51000 der Datenbank
    GENESIS-Online abrufbar.

    Detaillierte Daten zur Produktion von Nudeln und ähnlichen Teigwaren können über
    die Tabellen 42131-0002 und 42131-0004 in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen
    werden.

    Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und
    Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6141696
