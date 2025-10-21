neue Projekte im Bereich medizinische Genetik

Die HLN Genetik konnte einen Großauftrag im Bereich der medizinischen Genetik generieren, der den Umsatz der Gesellschaft im kommenden Geschäftsjahr voraussichtlich um über 50% steigern wird. Die HLN Genetik kooperiert dabei mit einer großen österreichischen Klinik. Damit ist der seit Januar neu aufgestellten Geschäftsführung der HLN ein richtungsweisender Vertriebserfolg gelungen. Wesentlich für die Kooperation sind dabei im Vergleich zu Wettbewerbern signifikant verkürzte Bearbeitungszeiten unter Aufrechterhaltung von höchsten Qualitätsstandards.

München, den 21.10.2025 (IRW-Press/21.10.2025) - Die Tochtergesellschaften der Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0), namentlich die Novogenia GmbH und die HLN Genetik GmbH jeweils mit Sitz in Österreich haben im Bereich der medizinischen Genetik wesentliche Projekterfolge erzielt:

Das genetische Labor der Novogenia hat indes die Zertifizierungsarbeiten für die CLIA-Zertifizierung (Clinical Laboratory Improvement Amendments) abgeschlossen. Damit sind die formalen Voraussetzungen hergestellt, um auch für den US-Markt medizinische Genanalysen anzubieten. Dies ist ein wesentlicher Baustein in der Ausweitung der Kooperation mit REVIV und 10X Health auf den Bereich der medizinischen Genetik.

"Die Vertriebserfolge und die erfolgreiche Zertifizierung zeigen, dass wir auch im Bereich der medizinischen Genetik unsere Wettbewerbsfähigkeit kontinuierlich unter Beweis stellen" analysiert CEO Dr. Daniel Wallerstorfer. "Diese Erfolge bestätigen unseren Wachstumstrend über das Jahr 2025 hinaus" so der Unternehmensgründer weiter.

Über die Darwin AG

Die "Darwin Gruppe" (d.h. Darwin AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Biotechnologieunternehmen insbesondere im Bereich Humangenetik. Die im eigenen Labor durchgeführten Genanalysen finden Anwendung in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika. Darwin agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus investiert Darwin in innovative Unternehmen im Bereich Biotech, Healthcare und Life Sciences.

Aussender: Darwin AG

Adresse: Brienner Straße 7, 80333 München

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Daniel Wallerstorfer

Tel.: +49 89 20 500 450

E-Mail: investor.relations@darwin-biotech.com

Website: www.darwin-biotech.com

ISIN(s): DE000A3C35W0 (Aktie)

Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München

Die Darwin Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 6,875EUR auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.