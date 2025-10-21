Bike24 Holding AG: Umsatz- und EBITDA-Prognose 2025 angepasst!
Bike24 Holding AG hebt die Umsatzprognose für 2025 dank starker Ergebnisse an. Beeindruckende Wachstumszahlen beflügeln die Erwartungen für das kommende Jahr.
Foto: adobe.stock.com
- Der Vorstand der Bike24 Holding AG hat die Prognose für Umsatz und bereinigtes EBITDA für das Geschäftsjahr 2025 aufgrund positiver Ergebnisse in den Monaten September und Oktober 2025 angepasst.
- Die Gesellschaft erwartet nun einen Umsatz von EUR 278 Millionen bis EUR 288 Millionen, statt der zuvor prognostizierten EUR 248 Millionen bis EUR 261 Millionen.
- Das bereinigte EBITDA wird nun auf EUR 12,5 Millionen bis EUR 13,5 Millionen geschätzt, im Vergleich zu den vorherigen Erwartungen von EUR 7,0 Millionen bis EUR 12,1 Millionen.
- Der positive Trend aus dem ersten Halbjahr 2025 hat sich im dritten Quartal 2025 fortgesetzt, was zu zweistelligen Wachstumsraten führte.
- Die Definition der alternativen Leistungskennzahl „bereinigtes EBITDA“ ist im Geschäftsbericht 2024 der Gesellschaft auf Seite 57 zu finden.
- Zukunftsgerichtete Aussagen in der Mitteilung beinhalten Risiken und Unsicherheiten, und die Gesellschaft gibt keine Zusicherung, dass diese Aussagen erreicht werden oder sich als richtig erweisen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Bike24 Holding ist am 12.11.2025.
Der Kurs von Bike24 Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,3400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +9,33 % im
Plus.
+9,51 %
+0,66 %
+3,74 %
+4,10 %
+139,22 %
+2,52 %
-81,52 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte