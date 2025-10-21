Humanoid Global kündigt strategische Investition in Formic an, um die Einführung autonomer Robotik in der Fertigung zu beschleunigen

Vancouver, BC & Chicago, Illinois – 21. Oktober 2025 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. („Humanoid Global“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ROBO, FWB: 0XM1, OTCQB: RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Auf- und Ausbau eines Portfolios von zukunftsweisenden Unternehmen im Sektor der humanoiden Robotik und verkörperten KI konzentriert, freut sich, bekanntgeben zu können, dass das Unternehmen eine strategischen Investition in Formic Technologies Inc. („Formic“) eingehen wird.

Mit seinem „Robotics-as-a-Service“-Modell will Formic kleinen bis mittelständischen amerikanischen Herstellern die Einführung der Automatisierung erleichtern. Das Modell soll eine schnelle, skalierbare Einführung mit reduziertem Betriebsrisiko ermöglichen. Formic-Kunden genießen Zugang zu hochmoderner Ausrüstung, 24/7-Service und -Wartung sowie fortschrittlicher Produktivitätssoftware – alles ohne Vorabinvestitionen und zu einer einzigen monatlichen Fixgebühr[1].

„Durch den Abbau finanzieller und betrieblicher Hürden möchte Formic mehr Herstellern die Möglichkeit geben, die strategische Entscheidung zur Automatisierung mit größerem Vertrauen in ihre Fähigkeit zu treffen, Konsistenz und Qualität zuverlässig aufrechtzuerhalten, während sie gleichzeitig die Sicherheit und das Wohlbefinden ihrer Mitarbeitenden verbessern“, sagte Shahab Samimi, CEO von Humanoid Global. „Wir sind überzeugt, dass sich der prognostizierte Arbeitskräftemangel in der Fertigung negativ auf die Produktivität auswirken und zu Instabilität in der gesamten Lieferkette – und damit auch in der breiteren Wirtschaft – beitragen könnte.“

Laut Formic können seine Systeme für eine breite Palette von Aufgaben in verschiedenen Umgebungen konfiguriert werden. Nach Angaben des Unternehmens haben die eingesetzten Roboter von Formic insgesamt bereits mehr als 1,2 Milliarden Produkte verpackt und gestapelt. Zudem wurde eine Betriebszeit von ca. 99 % erreicht und ein deutlicher Rückgang der gemeldeten Sicherheitsvorfälle bei Kunden erzielt.

Formic hat für seine Arbeit im Bereich der industriellen Automatisierung internationale Anerkennung erhalten und wurde 2023 vom Weltwirtschaftsforum[2] zu einem Technologiepionier ernannt. Das Unternehmen wurde außerdem neben weiteren Anerkennungen in die Liste der innovativsten Unternehmen von Fast Company[3] sowie in die American Dynamism Top 50 von Andreessen Horowitz[4] aufgenommen.

Humanoid Global hat für seine strategische Investition in Formic 99.997 US$ bereitgestellt. Die Investition ist noch nicht abgeschlossen und unterliegt noch den üblichen Abschlussbedingungen. Das Unternehmen wird in einer künftigen Pressemitteilung weitere Einzelheiten über die Investition bekanntgeben.

Über Humanoid Global Holdings Corp.

Humanoid Global Holdings Corp. (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF) („Humanoid Global“ oder das „Unternehmen“) ist ein börsennotierter Investment-Emittent, der ein Portfolio von wegweisenden Unternehmen im wachsenden Bereich der humanoiden Robotik und der verkörperten KI aufbaut, in diese investiert und ihr Wachstum beschleunigt. Das Unternehmen fungiert als globale Investitionsplattform, die Liquidität und Zugang zu einem aktiv verwalteten Portfolio bietet, das die gesamte Wertschöpfungskette dieses aufstrebenden Ökosystems abdeckt, einschließlich fortschrittlicher Software, Hardware und grundlegender Technologien. Unter der Leitung eines Teams mit nachweislicher Erfahrung in der globalen Skalierung transformativer Technologien verfolgt das Unternehmen einen langfristigen, partnerschaftlich orientierten Ansatz. Es stellt Kapital und strategische Beratung zu Markteinführungsstrategien, regulatorischen Rahmenbedingungen und Transaktionsberatung bereit und erleichtert dabei die Kontaktaufnahme zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern.

