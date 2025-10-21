BioNxt startet 15-tägige Dosisoptimierungsstudie mit sublingualem Cladribin in Vorbereitung auf Bioäquivalenzstudie am Menschen

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 21. Oktober 2025 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE:BNXT) (OTCQB:BNXTF) (FWB:BXT), ein auf innovative Technologien zur Verabreichung von Arzneimitteln der nächsten Generation spezialisiertes Biowissenschaftsunternehmen, freut sich, die Einleitung einer wichtigen umfangreichen Bioäquivalenzstudie an Tieren für sein Leitprodukt BNT23001 – eine vom Unternehmen selbst entwickelte, sublinguale Cladribin-Formulierung zur Behandlung der multiplen Sklerose („MS“) – bekannt zu geben. Es handelt sich dabei um das letzte Tiermodell zur Ermittlung der Dosierungsparameter für die vergleichende Bioäquivalenzstudie am Menschen, die das Unternehmen Anfang 2026 in Angriff nehmen will.

„Das Unternehmen hat bereits die Bioäquivalenz der Dosierung bei Tieren mit geringem Körpergewicht (<20 kg) bestätigt. Allerdings wird erst ein Tiermodell mit höherem Körpergewicht (>40 kg) wertvolle Erkenntnisse über die geeignete sublinguale Wirkstoffmenge für den Menschen liefern“, erläutert Hugh Rogers, CEO von BioNxt. „Diese Studie an Tieren mit höherem Körpergewicht soll eine präzisere Formel für unsere Humanstudie ermöglichen und ist so angelegt, dass sie vergleichbare Ergebnisse hinsichtlich der Arzneimittelresorption zwischen der vom Unternehmen entwickelten sublingualen Formulierung und der Tablettenformulierung des Markenprodukts liefert. Die Optimierung der Arzneimittelmenge pro Dosis und die potenziell deutlich höhere Bioverfügbarkeit sind wichtige Informationen, die als Grundlage für die abschließende klinische Planung unserer bevorstehenden vergleichenden Bioäquivalenzstudie am Menschen dienen werden.“

Die großangelegte Crossover-Bioäquivalenzstudie an Tieren wird in den nächsten zwei bis drei Wochen beginnen und anschließend über einen Zeitraum von 15 Tagen durchgeführt. Die Studie wird voraussichtlich im November abgeschlossen sein, die Ergebnisse sollten dann im Dezember vorliegen.

BNT23001 ist eine orale Schmelzfilmformulierung von Cladribin, einem etablierten immunmodulatorischen Wirkstoff für die Behandlung von MS. Die sublingual verabreichte Formulierung wurde entwickelt, um die Bioverfügbarkeit zu verbessern, einen schnelleren Wirkungseintritt zu erzielen und die Patienten-Compliance zu erhöhen, insbesondere bei Patienten, die an Dysphagie leiden oder eine nichtinvasive Alternative zu herkömmlichen Tabletten oder Injektionen bevorzugen. Wie bereits berichtet, konnte im Rahmen von präklinischen Studien gezeigt werden, dass BNT23001 im Vergleich zu den derzeit verfügbaren oralen Therapien hohe Resorptionsraten und eine hohe Bioäquivalenz erreicht. Es gab auch keinerlei Hinweise auf toxische Nebenwirkungen.