    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Gewinner der Börsengeschichte

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Biotech-Perle: +37.497 % in 30 Jahren: Aus 1.000 wurden 375.000 USD!

    Nicht Nvidia, Amazon, Netflix oder Apple. Ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen aus Massachusetts hat Aktionären innerhalb von 30 Jahren +37.497 Prozent Rendite gebracht. Um welche Biotech-Aktie es geht. Die Details.

    Gewinner der Börsengeschichte - US-Biotech-Perle: +37.497 % in 30 Jahren: Aus 1.000 wurden 375.000 USD!
    Foto: Freepik - Freepik

    Es gibt Aktien, die ganze Generationen von Anlegern reich gemacht haben – Biogen gehört zweifellos dazu. Wer im Jahr 1995 1.000 US-Dollar in den damals kaum bekannten Biotech-Konzern investierte, verfügt heute über ein Vermögen von rund 375.000 US-Dollar. Das entspricht einer Kurssteigerung von 37.497 Prozent in 30 Jahren. 

    Biogen

    -0,27 %
    +7,22 %
    +10,78 %
    +17,18 %
    -23,33 %
    -52,14 %
    -41,79 %
    -44,14 %
    +2.978,85 %
    ISIN:US09062X1037WKN:789617

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.360,07€
    Basispreis
    4,94
    Ask
    × 13,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.216,36€
    Basispreis
    5,00
    Ask
    × 13,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Aktuell notiert die Biogen-Aktie bei 146,63 US-Dollar (Stand: 20. Oktober 2025). Zum Vergleich: Vor drei Jahrzehnten lag der Kurs bei lediglich 0,39 US-Dollar. Eine Performance, die selbst viele Tech-Wachstumswerte in den Schatten stellt.

    Biogen hat seinen Sitz in Cambridge, Massachusetts, und zählt heute zu den weltweit führenden Biotechnologieunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung von Therapien für neurologische Erkrankungen, insbesondere Alzheimer und Multiple Sklerose (MS), sowie auf die Bereiche Immunologie und Hämatologie. 

    Der Fokus auf neurodegenerative Krankheiten, ein Feld mit enormem medizinischem Bedarf und milliardenschwerem Marktpotenzial, macht Biogen auch weiterhin spannend. Auch wenn das Unternehmen in den letzten Jahren mit Rückschlägen bei Zulassungen und Preisdruck zu kämpfen hatte, bleibt es ein Schwergewicht der US-Biotech-Branche – und ein Symbol dafür, was langfristiges Investieren bewirken kann.

    Biogen ist der Beweis, dass sich Geduld an der Börse auszahlt. Wer auf Zukunftstechnologien und bahnbrechende Forschung setzt, kann auch mit einer kleinen Anfangsinvestition ein Vermögen aufbauen – vorausgesetzt, man bleibt 30 Jahre lang investiert. Und natürlich gilt: Die historische Wertentwicklung lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu.

    Die Mehrheit der Analysten ist derzeit eher zurückhaltend. Laut S&P Global Market Intelligence empfehlen 19 von 35 Analysten, die Aktie zu halten, während 16 zum Kauf raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 172,34 US-Dollar.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gewinner der Börsengeschichte US-Biotech-Perle: +37.497 % in 30 Jahren: Aus 1.000 wurden 375.000 USD! Nicht Nvidia, Amazon, Netflix oder Apple. Ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen aus Massachusetts hat Aktionären innerhalb von 30 Jahren +37.497 Prozent Rendite gebracht. Um welche Biotech-Aktie es geht. Die Details.