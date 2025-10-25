US-Biotech-Perle: +37.497 % in 30 Jahren: Aus 1.000 wurden 375.000 USD!

Es gibt Aktien, die ganze Generationen von Anlegern reich gemacht haben – Biogen gehört zweifellos dazu. Wer im Jahr 1995 1.000 US-Dollar in den damals kaum bekannten Biotech-Konzern investierte, verfügt heute über ein Vermögen von rund 375.000 US-Dollar. Das entspricht einer Kurssteigerung von 37.497 Prozent in 30 Jahren.

Aktuell notiert die Biogen-Aktie bei 146,63 US-Dollar (Stand: 20. Oktober 2025). Zum Vergleich: Vor drei Jahrzehnten lag der Kurs bei lediglich 0,39 US-Dollar. Eine Performance, die selbst viele Tech-Wachstumswerte in den Schatten stellt.

Biogen hat seinen Sitz in Cambridge, Massachusetts, und zählt heute zu den weltweit führenden Biotechnologieunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung von Therapien für neurologische Erkrankungen, insbesondere Alzheimer und Multiple Sklerose (MS), sowie auf die Bereiche Immunologie und Hämatologie.

Der Fokus auf neurodegenerative Krankheiten, ein Feld mit enormem medizinischem Bedarf und milliardenschwerem Marktpotenzial, macht Biogen auch weiterhin spannend. Auch wenn das Unternehmen in den letzten Jahren mit Rückschlägen bei Zulassungen und Preisdruck zu kämpfen hatte, bleibt es ein Schwergewicht der US-Biotech-Branche – und ein Symbol dafür, was langfristiges Investieren bewirken kann.

Biogen ist der Beweis, dass sich Geduld an der Börse auszahlt. Wer auf Zukunftstechnologien und bahnbrechende Forschung setzt, kann auch mit einer kleinen Anfangsinvestition ein Vermögen aufbauen – vorausgesetzt, man bleibt 30 Jahre lang investiert. Und natürlich gilt: Die historische Wertentwicklung lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu.

Die Mehrheit der Analysten ist derzeit eher zurückhaltend. Laut S&P Global Market Intelligence empfehlen 19 von 35 Analysten, die Aktie zu halten, während 16 zum Kauf raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 172,34 US-Dollar.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



