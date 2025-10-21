Newmont Corporation - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 21.10.2025

Die Newmont Corporation Aktie ist bisher um -3,63 % auf 78,62€ gefallen. Das sind -2,97 € weniger als am letzten Handelstag. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Newmont Corporation ist der weltweit größte Goldproduzent mit einer starken globalen Präsenz und einem Fokus auf nachhaltige Bergbaupraktiken. Hauptprodukte sind Gold und Kupfer. Wichtige Konkurrenten sind Barrick Gold und AngloGold Ashanti. Newmonts Alleinstellungsmerkmale sind fortschrittliche Technologien und ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Newmont Corporation-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +62,40 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Newmont Corporation Aktie damit um +5,27 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,93 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Newmont Corporation um +125,19 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,14 % geändert.

Newmont Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,27 % 1 Monat +16,93 % 3 Monate +62,40 % 1 Jahr +53,42 %

Informationen zur Newmont Corporation Aktie

Es gibt 1 Mrd. Newmont Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 87,00 Mrd.EUR wert.

Newmont Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Newmont Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Newmont Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.