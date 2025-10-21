Jungheinrich legen zu - 'China beherrschbar'

Die Citigroup hält den Wettbewerbsdruck für den Staplerhersteller in China aber für beherrschbar, so die aktuelle Einschätzung der Analysten. Sie bekräftigten ihre Kaufempfehlung/ajx/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



+84 % in den letzten 6 Monaten

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 30,72 auf Tradegate (21. Oktober 2025, 10:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um +3,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,56 %.

Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,47 Mrd..

Jungheinrich zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +27,53 %/+50,43 % bedeutet.