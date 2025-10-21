Mensch und Maschine Software Aktie mit kräftigem Kurssturz - 21.10.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Mensch und Maschine Software Aktie. Mit einer Performance von -4,72 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Mensch und Maschine Software SE ist ein führender Anbieter von CAD/CAM-Softwarelösungen, stark in Europa vertreten und einer der größten Autodesk-Partner weltweit. Sie bieten Software für CAD, CAM und BIM sowie Schulungen und Beratungen an. Wichtige Konkurrenten sind Autodesk, Dassault Systèmes und Siemens PLM Software. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Partnerschaften, ein umfassendes Schulungsangebot und kundenspezifische Lösungen.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Mensch und Maschine Software Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -13,87 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Mensch und Maschine Software Aktie damit um +0,63 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,73 %. Im Jahr 2025 gab es für Mensch und Maschine Software bisher ein Minus von -9,98 %.

Mensch und Maschine Software Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,63 % 1 Monat -0,73 % 3 Monate -13,87 % 1 Jahr -17,01 %

Informationen zur Mensch und Maschine Software Aktie

Es gibt 17 Mio. Mensch und Maschine Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 773,42 Mio. wert.

Mensch und Maschine Software SE has reached new heights, boasting its second-best 9-month earnings ever, with a remarkable EBIT margin leap from 14.1% to 21.0%. Despite a sales figure of EUR 177.10 million, the transition from resale to commission …

Mensch und Maschine Software SE verzeichnet ein starkes 9-Monats-Ergebnis, trotz Umsatzrückgangs. Die Umstellung auf Autodesk ist abgeschlossen, die EBIT-Rendite steigt. Ambitionierte Ziele für 2025.

EQS-News: Mensch und Maschine Software SE / Key word(s): 9 Month figures Mensch und Maschine Software SE presenting Q3 report 2025 21.10.2025 / 08:55 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Second strongest …

Mensch und Maschine Software Aktie jetzt kaufen?

Ob die Mensch und Maschine Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mensch und Maschine Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.