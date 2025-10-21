Secunet Security Networks - Aktienkurs springt nach oben +6,41 % - 21.10.2025

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSecunet Security Networks AktievorwärtsNachrichten zu Secunet Security Networks

    Am heutigen Handelstag konnte die Secunet Security Networks Aktie bisher um +6,41 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Secunet Security Networks Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Secunet Security Networks ist ein führender Anbieter von IT-Sicherheitslösungen in Deutschland, spezialisiert auf den Schutz sensibler Daten. Mit Produkten wie Firewalls und VPNs sowie Beratungsdiensten bedient es vor allem den öffentlichen Sektor. Wichtige Konkurrenten sind Cisco und Palo Alto Networks. Secunet punktet mit maßgeschneiderten Lösungen für Regierungsbehörden und hohen Sicherheitsstandards.

    Secunet Security Networks Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Secunet Security Networks Aktie. Mit einer Performance von +6,41 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Secunet Security Networks in den letzten drei Monaten Verluste von -8,86 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um +0,92 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,25 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Secunet Security Networks auf +66,72 %.

    Secunet Security Networks Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,92 %
    1 Monat -3,25 %
    3 Monate -8,86 %
    1 Jahr +103,31 %

    Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

    Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,35 Mrd. wert.

    Dax stabil - Trump will Deal im Zollstreit


    Signale der Entspannung im Zollstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag gestützt. Der Leitindex Dax legte im frühen Handel um 0,1 Prozent auf 24.275 Zähler zu. Damit ist das Rekordhoch …

    Secunet nach Kaufempfehlung in Richtung Oktober-Zwischenhoch


    Die Aktien von Secunet haben am Dienstag von einem positiven Analystenkommentar deutlich profitiert. Sie stiegen unter den stärksten Werten im Nebenwerteindex SDax im frühen Handel bis auf 208 Euro und gewannen zuletzt noch 5,5 Prozent beim Kurs …

    Berenberg startet Secunet mit 'Buy' - Ziel 233 Euro


    Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von Secunet beim Kursziel von 233 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Spezialist für Cybersecurity sei außerordentlich gut aufgestellt, um von zwei strukturellen Trends zu profitieren: der …

    Secunet Security Networks Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Secunet Security Networks

    +6,67 %
    +0,92 %
    -3,25 %
    -8,86 %
    +103,31 %
    -6,70 %
    -32,28 %
    +932,65 %
    +871,96 %
    ISIN:DE0007276503WKN:727650



