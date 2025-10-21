BIKE24: Umsatz- und Gewinnprognose steigt - Wachstum gesichert!
BIKE24 setzt auf Wachstum und Effizienz, um 2025 neue Umsatzrekorde zu erreichen.
Foto: adobe.stock.com
- BIKE24 setzt seinen profitablen Wachstumskurs fort und erhöht die Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025.
- Die Umsatzentwicklung bleibt trotz eines angespannten Marktumfelds auf hohem Niveau, mit erhöhter Dynamik im dritten Quartal 2025.
- BIKE24 erwartet für 2025 einen Umsatz von EUR 278 Mio. bis EUR 288 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von EUR 12,5 Mio. bis EUR 13,5 Mio.
- Verbesserte operative Effizienz und schlankere Strukturen tragen zur Ergebnissteigerung bei.
- BIKE24 plant, Maßnahmen zur Optimierung des Produktangebots und der Kostenstruktur weiter auszubauen.
- BIKE24 ist eine führende E-Commerce-Fahrradplattform in Kontinentaleuropa mit einem breiten Sortiment und Präsenz in mehreren Ländern.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Bike24 Holding ist am 12.11.2025.
Der Kurs von Bike24 Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,3700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +10,31 % im
Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,4000EUR das entspricht einem Plus von +0,89 % seit der Veröffentlichung.
+11,48 %
+0,66 %
+3,74 %
+4,10 %
+139,22 %
+2,52 %
-81,19 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte