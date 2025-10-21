Beyond Meat Aktie schießt durch die Decke - 21.10.2025

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +33,04 % konnte die Beyond Meat Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Beyond Meat ist ein Pionier im Bereich pflanzlicher Fleischalternativen, bekannt für Produkte wie den Beyond Burger. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Fleischkonsum zu reduzieren und bietet innovative, geschmacklich überzeugende Alternativen. Es konkurriert mit Unternehmen wie Impossible Foods und Quorn und hebt sich durch seine fortschrittliche Technologie zur Nachahmung von Fleischtextur und -geschmack ab.

Obwohl sich die Beyond Meat Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -48,07 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +70,33 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -35,66 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Beyond Meat einen Rückgang von -58,02 %.

Beyond Meat Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +70,33 % 1 Monat -35,66 % 3 Monate -48,07 % 1 Jahr -73,30 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Beyond Meat Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Beyond Meat Aktie, die nachbörslich bei 1,84 USD liegt. Gerüchte über eine mögliche Übernahme durch McDonald's heizen die Stimmung an, während die hohe Shortquote von über 60% auf ein potenzielles Short Squeeze hinweist. Zudem wird die Ausgabe neuer Aktien und die Möglichkeit eines kurzfristigen Anstiegs durch Meme-Aktien-Trends thematisiert. Einige Nutzer warnen jedoch vor der Volatilität und Unsicherheit der Aktie.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Beyond Meat eingestellt.

Informationen zur Beyond Meat Aktie

Es gibt 77 Mio. Beyond Meat Aktien. Damit ist das Unternehmen 133,51 Mio. wert.

Der Kurs von Beyond Meat hat einen langen Absturz hinter sich. Jetzt wird die Aktie plötzlich zum Meme-Stock und geht steil. Grund ist ein von Kleinanlegern ausgelöster Shortsqueeze. Stimmen aus dem Reddit- und wO-Forum!

Der starke Kursanstieg beim Hersteller von Fleischersatzprodukten Beyond Meat sorgt für Furore, doch er ist nicht der einzige Short Squeeze, der aktuell läuft.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Beyond Meat Aktie jetzt kaufen?

Ob die Beyond Meat Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Beyond Meat Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.