Lynas Rare Earths Aktie crasht -9,67 % - 21.10.2025

Mit einer Performance von -9,67 % musste die Lynas Rare Earths Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Lynas Rare Earths ist ein Schlüsselakteur im globalen Markt für Seltene Erden, mit einzigartiger Positionierung außerhalb Chinas und starker Nachfrage in Technologiebranchen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Lynas Rare Earths in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +85,51 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lynas Rare Earths Aktie damit um -10,89 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,77 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +173,06 % gewonnen.

Lynas Rare Earths Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,89 % 1 Monat +23,77 % 3 Monate +85,51 % 1 Jahr +124,53 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den plötzlichen Kursrückgang von Lynas Rare Earths um 10%. Nutzer betonen, dass das Unternehmen trotz der Unsicherheiten gut positioniert ist und keine staatlichen Subventionen benötigt. Es gibt Verwirrung über die unterschiedlichen Kurse an den Börsen in Australien und Deutschland, während technische Analysen auf eine gebrochene Unterstützung hinweisen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lynas Rare Earths eingestellt.

Es gibt 1 Mrd. Lynas Rare Earths Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,96 Mrd. wert.

Die US-Regierung will unabhängiger von China werden – und schließt mit Australien einen Milliarden-Deal über Seltene Erden. Das sorgt für eine Rallye bei australischen Seltene-Erden-Aktien!

Ob die Lynas Rare Earths Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.