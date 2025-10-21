    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLynas Rare Earths AktievorwärtsNachrichten zu Lynas Rare Earths

    Besonders beachtet!

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lynas Rare Earths Aktie crasht -9,67 % - 21.10.2025

    Am 21.10.2025 ist die Lynas Rare Earths Aktie, bisher, um -9,67 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Lynas Rare Earths Aktie.

    Besonders beachtet! - Lynas Rare Earths Aktie crasht -9,67 % - 21.10.2025
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Lynas Rare Earths ist ein Schlüsselakteur im globalen Markt für Seltene Erden, mit einzigartiger Positionierung außerhalb Chinas und starker Nachfrage in Technologiebranchen.

    Lynas Rare Earths Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.10.2025

    Mit einer Performance von -9,67 % musste die Lynas Rare Earths Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Lynas Rare Earths in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +85,51 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lynas Rare Earths Aktie damit um -10,89 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,77 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +173,06 % gewonnen.

    Lynas Rare Earths Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,89 %
    1 Monat +23,77 %
    3 Monate +85,51 %
    1 Jahr +124,53 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lynas Rare Earths Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den plötzlichen Kursrückgang von Lynas Rare Earths um 10%. Nutzer betonen, dass das Unternehmen trotz der Unsicherheiten gut positioniert ist und keine staatlichen Subventionen benötigt. Es gibt Verwirrung über die unterschiedlichen Kurse an den Börsen in Australien und Deutschland, während technische Analysen auf eine gebrochene Unterstützung hinweisen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lynas Rare Earths eingestellt.

    Zur Lynas Rare Earths Diskussion

    Informationen zur Lynas Rare Earths Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Lynas Rare Earths Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,96 Mrd. wert.

    ThyssenKrupp, Beyond Meat & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    USA-Australien-Rohstoffdeal lässt australische Seltene-Erden-Aktien explodieren!


    Die US-Regierung will unabhängiger von China werden – und schließt mit Australien einen Milliarden-Deal über Seltene Erden. Das sorgt für eine Rallye bei australischen Seltene-Erden-Aktien!

    Lynas Rare Earths Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Lynas Rare Earths Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lynas Rare Earths Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lynas Rare Earths

    -9,67 %
    -10,89 %
    +23,77 %
    +85,51 %
    +124,53 %
    +123,23 %
    +509,20 %
    +3.289,89 %
    +320,19 %
    ISIN:AU000000LYC6WKN:871899



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Lynas Rare Earths Aktie crasht -9,67 % - 21.10.2025 Am 21.10.2025 ist die Lynas Rare Earths Aktie, bisher, um -9,67 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Lynas Rare Earths Aktie.