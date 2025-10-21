Endeavour Silver - Aktie bricht ein -7,55 % - 21.10.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Endeavour Silver Aktie. Mit einer Performance von -7,55 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Endeavour Silver ist ein auf Silber und Gold spezialisiertes Bergbauunternehmen mit mehreren Minen in Mexiko. Es zählt zu den wachstumsstarken Akteuren im Silbersektor. Hauptkonkurrenten sind First Majestic Silver und Pan American Silver. Das Unternehmen zeichnet sich durch hochgradige Vorkommen und nachhaltige Praktiken aus.

Obwohl die Endeavour Silver Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +67,88 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Endeavour Silver Aktie damit um +4,41 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +34,66 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Endeavour Silver auf +118,40 %.

Endeavour Silver Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,41 % 1 Monat +34,66 % 3 Monate +67,88 % 1 Jahr +75,90 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Endeavour Silver Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Endeavour Silver Aktie, wobei einige Anleger Kaufgelegenheiten bei Rückgängen sehen, während andere auf eine Stabilisierung warten. Es wird eine mögliche Neubewertung von Silber und Gold thematisiert, mit Erwartungen, dass die Aktie die 9 Euro-Marke erreichen könnte. Technische Analysen und die Volatilität des Marktes spielen ebenfalls eine Rolle in den Handelsstrategien der Mitglieder.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Endeavour Silver eingestellt.

Informationen zur Endeavour Silver Aktie

Es gibt 292 Mio. Endeavour Silver Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,14 Mrd. wert.

Silber hat soeben die Marke von 54 US-Dollar pro Unze durchbrochen – ein historischer Ausbruch und ein klares Signal an die Rohstoffmärkte. Parallel dazu erreichte Vizsla Royalties Corp. (VROY) ein neues Allzeithoch bei 4,46 CAD – und das bei steigender Aufmerksamkeit von Analysten, institutionellen Investoren und Privatanlegern gleichermaßen.

Endeavour Silver Aktie jetzt kaufen?

Ob die Endeavour Silver Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Endeavour Silver Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.