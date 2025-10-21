BNP Paribas (A) Aktie unter starkem Abgabedruck - 21.10.2025

Die BNP Paribas (A) Aktie ist bisher um -2,88 % auf 67,85€ gefallen. Das sind -2,01 € weniger als am letzten Handelstag. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit umfassenden Finanzdienstleistungen, stark in Europa, Asien und Nordamerika. Hauptkonkurrenten sind HSBC, Deutsche Bank und Société Générale. Ein Alleinstellungsmerkmal ist das breite internationale Netzwerk und innovative digitale Lösungen.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei BNP Paribas (A) insgesamt ein Minus von -9,21 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die BNP Paribas (A) Aktie damit um -6,42 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,90 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die BNP Paribas (A) um +18,33 % gewonnen.

BNP Paribas (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,42 % 1 Monat -11,90 % 3 Monate -9,21 % 1 Jahr +6,80 %

Informationen zur BNP Paribas (A) Aktie

Es gibt 1 Mrd. BNP Paribas (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 75,63 Mrd. wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

BNP Paribas (A) Aktie jetzt kaufen?

