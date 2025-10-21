Heute am 21.10.2025: SMA Solar Technology Aktie im Blickpunkt

Die SMA Solar Technology Aktie ist bisher um -2,70 % auf 22,380€ gefallen. Das sind -0,620 € weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

SMA Solar Technology ist ein führender Anbieter von Photovoltaik-Lösungen, bekannt für seine Wechselrichter und Energiemanagementsysteme. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Huawei und SolarEdge. SMA's Innovationskraft und Servicequalität heben es von der Konkurrenz ab.

Obwohl die SMA Solar Technology Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +13,03 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,69 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,81 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SMA Solar Technology +68,01 % gewonnen.

SMA Solar Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,69 % 1 Monat +6,81 % 3 Monate +13,03 % 1 Jahr +53,18 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 769,65 Mio. wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.