DroneShield hebt wieder ab – Aktie stoppt 7-tägige Talfahrt mit starkem Rebound!

Im dritten Quartal erzielte DroneShield laut Börsenmitteilung einen Rekordumsatz von 92,9 Millionen AU$ , nach lediglich 7,8 Millionen AU$ im Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr wurden Umsätze in Höhe von 193,1 Millionen AU$ zugesichert. Besonders stark wuchs das Software-as-a-Service-Geschäft, das in den drei Monaten bis Ende September 3,5 Millionen AU$ einbrachte – ein deutlicher Anstieg gegenüber 700.000 AU$ im Vorjahr.

Die Aktien von DroneShield sind am Dienstag um mehr als acht Prozent auf 4,86 AU$ gesprungen und haben damit eine siebentägige Verlustserie beendet. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs des australischen Anbieters von Anti-Drohnen-Technologie um mehr als 500 Prozent erhöht. Hintergrund der Rallye sind starke Geschäftszahlen, strategische Personalentscheidungen und eine anhaltend hohe Nachfrage nach Sicherheitstechnologien.

CEO Oleg Vornik erklärte in der Bloomberg-Sendung "The Asia Trade", das Unternehmen habe „einen Umsatz von 60 Millionen US-Dollar erzielt“ und damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 1000 Prozent verzeichnet. Er sprach außerdem über die positiven Geschäftsaussichten und die wachsende Nachfrage nach den Abwehrsystemen, die weltweit im militärischen und zivilen Bereich eingesetzt werden.

Um das Wachstum zu stützen, hat DroneShield sein Managementteam erweitert: Angus Harris wurde zum Chief Technology Officer (CTO) und Angus Bean zum Chief Product Officer (CPO) ernannt. Beide sollen den Ausbau der Produktentwicklung und Softwareintegration vorantreiben, um die steigende Zahl an internationalen Aufträgen effizient bedienen zu können.

Marktbeobachter sehen DroneShield in einer Schlüsselposition, da westliche Staaten ihre Verteidigungssysteme modernisieren und den Schutz kritischer Infrastruktur verstärken. Das Unternehmen gilt als einer der führenden Anbieter im Bereich der Drohnenabwehr und profitiert von langfristigen staatlichen Beschaffungsprogrammen, die auf technologische Autonomie und robuste Lieferketten abzielen.

