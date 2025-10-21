DZ BANK stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Positiv'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von Hannover Rück in ihre Aktien-Empfehlungsliste "Equity Long Ideas" aufgenommen. Analyst Thorsten Wenzel hob am Dienstag seine Dividendenschätzung für 2025 deutlich an auf 11,50 Euro je Aktie. Den für das Gesamtjahr angepeilten Überschuss hält er für konservativ geschätzt. Die fundamentale Einstufung des Experten lautet "Kaufen"./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 09:24 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 09:27 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 254,6EUR auf Tradegate (21. Oktober 2025, 10:36 Uhr) gehandelt.
